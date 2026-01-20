משפט נתניהו ממשיך להתקיים בבית המשפט. השופטת שאלה את נתניהו מדוע הוא ביקש מפילבר להתקשר ב-1 בלילה לאלוביץ', כך השיב נתניהו

משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4,000, המשיך היום (שלישי) להתנהל בבית המשפט. בתחילת היום שאלה התובעת יהודית תירוש על הקשר עם אלוביץ' ונתניהו, ועוסקת בחוברת של מאמרי דעה בעד ונגד נתניהו בוואלה שאלוביץ' סיפר שנתן לנתניהו.

תירוש: "אישרת בעדותך ובמענה לאישום שב-26.8.2015 בפגישה עם מר אלוביץ' נתת לו חוברת בפגישה" (חוברת מאמרי דעה שמנתחת את טורי הדעה של אתר וואלה מול מעריב בעניין נתניהו). נתניהו: "אני לא זוכר אני זוכר משהו אחר שננתי את זה למזכירה".

תירוש מקשה ושואלת: "זה נכון אבל, גם מסרת למר אלוביץ' בעצמו, אלוביץ' סיפר וגם אתה אישרת בבית משפט. מהראיות עולה כי יום קודם אחרי חצות, פילבר (מומו, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר ועד המדינה) נמצא אצלך בישיבה בעניין אחר, ואתה מבקש ממנו להתקשר למר אלוביץ' להגיד לו שיבוא אליך למחרת לקיסריה"

נתניהו: "לא זוכר".

תירוש: "כך סיפר פילבר. 20 דקות לאחת בלילה, פילבר כותב לאלוביץ'- 'ער עדיין פנוי לשיחה קצרצרה?', אלוביץ' עונה שכן ויש שיחה. שתי דקות אח"כ פילבר נותן לאלוביץ' את הכתובת לקיסריה שיגיע מחר".

תירוש: "ב-1 בלילה?"

נתניהו: "זה מוקדם אצלי. אנשים טוענים אצלי לאורך השנים שאני לא כ"כ מזהה ששעות העבודה שלי הם לא בדיוק של האחרים. אני חוטא בזה בתדירות גבוהה מאד, מודה. ואנשים מתלוננים על כך. מישהו זמין? יש לך את הטלפון לצלצל.

אם כל הכבוד לבעל השליטה בבזק, למה את חושבת שזה לא קורה עם שרים בכירים וראשי מדינות? לפעמים יש כל מיני אילוצים אז זה קורה. זה לא קורה עם נשיא ארצות הברית זה קרה כבר עם מזכירי מדינה. אז 'בעל השליטה בבזק' תרדי לקרקע המציאות. איזה דרמטיזציה יש פה 'כח עליון' בלשון סגי נהור"

בהמשך תירוש הקריאה את עדות פילבר: "'הבנתי שנותנים לי להעביר לי על בסיס תפקיד', אני מציעה שנתת משימה לשכטר שיעביר לפילבר ולאלוביץ'?" נתניהו: "מה שאת מציעה שזה שקר מוחלט נתתי למזכירה שתעביר לאלוביץ' היא העבירה לשכטר ומשם לפילבר ומשם לאלוביץ'. לא הייתי מודע לזה ולא קיבלתי דיווח"

תירוש: "המזכירה על דעת עצמה העבירה את זה לשכטר היועץ המדיני?" נתניהו: "ממש הייתי אומר לה תמסרי לשכטר. פשוט קשקוש בלבוש. מגדלים פורחים באוויר. וגם גמלים. זו שאלה מגוחכת. יצרת דבר שאיננו. הולך זמן יקר למדינת ישראל".