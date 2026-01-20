בתחילת היום שאלה התובעת יהודית תירוש על הקשר עם אלוביץ' ונתניהו, ועוסקת בחוברת של מאמרי דעה בעד ונגד נתניהו בוואלה שאלוביץ' סיפר שנתן לנתניהו.
תירוש: "אישרת בעדותך ובמענה לאישום שב-26.8.2015 בפגישה עם מר אלוביץ' נתת לו חוברת בפגישה" (חוברת מאמרי דעה שמנתחת את טורי הדעה של אתר וואלה מול מעריב בעניין נתניהו). נתניהו: "אני לא זוכר אני זוכר משהו אחר שננתי את זה למזכירה".
תירוש מקשה ושואלת: "זה נכון אבל, גם מסרת למר אלוביץ' בעצמו, אלוביץ' סיפר וגם אתה אישרת בבית משפט. מהראיות עולה כי יום קודם אחרי חצות, פילבר (מומו, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר ועד המדינה) נמצא אצלך בישיבה בעניין אחר, ואתה מבקש ממנו להתקשר למר אלוביץ' להגיד לו שיבוא אליך למחרת לקיסריה"
תירוש: "כך סיפר פילבר. 20 דקות לאחת בלילה, פילבר כותב לאלוביץ'- 'ער עדיין פנוי לשיחה קצרצרה?', אלוביץ' עונה שכן ויש שיחה. שתי דקות אח"כ פילבר נותן לאלוביץ' את הכתובת לקיסריה שיגיע מחר".
תירוש: "ב-1 בלילה?"
נתניהו: "זה מוקדם אצלי. אנשים טוענים אצלי לאורך השנים שאני לא כ"כ מזהה ששעות העבודה שלי הם לא בדיוק של האחרים. אני חוטא בזה בתדירות גבוהה מאד, מודה. ואנשים מתלוננים על כך. מישהו זמין? יש לך את הטלפון לצלצל.
אם כל הכבוד לבעל השליטה בבזק, למה את חושבת שזה לא קורה עם שרים בכירים וראשי מדינות? לפעמים יש כל מיני אילוצים אז זה קורה. זה לא קורה עם נשיא ארצות הברית זה קרה כבר עם מזכירי מדינה. אז 'בעל השליטה בבזק' תרדי לקרקע המציאות. איזה דרמטיזציה יש פה 'כח עליון' בלשון סגי נהור"
תירוש: "המזכירה על דעת עצמה העבירה את זה לשכטר היועץ המדיני?" נתניהו: "ממש הייתי אומר לה תמסרי לשכטר. פשוט קשקוש בלבוש. מגדלים פורחים באוויר. וגם גמלים. זו שאלה מגוחכת. יצרת דבר שאיננו. הולך זמן יקר למדינת ישראל".
איילה
נתניהו "לא זוכר" "לא מודע" במצב כזה הוא צריך לצאת לנבצרות11:34 20.01.2026
א
כותרת דמגוגית לחלוטין - ללא שום הקשר בכתבה, ברמז ש ק רי לכך שמשהו לא בסדר עם נתניהו, כשההפך המוחלט קרה במשפט! הינה העובדות - נתניהו דחה בעדותו היום...
כותרת דמגוגית לחלוטין - ללא שום הקשר בכתבה, ברמז ש ק רי לכך שמשהו לא בסדר עם נתניהו, כשההפך המוחלט קרה במשפט! הינה העובדות - נתניהו דחה בעדותו היום את טענות התביעה בנוגע להעברת חומרים לשאול שאול אלוביץ'. "מה שאת מציעה שזה שקר מוחלט. נתתי למזכירה שתעביר לאלוביץ' - היא העבירה לשכטר, ומשם לפילבר ומשם לאלוביץ'. לא הייתי מודע לזה ולא קיבלתי דיווח". התובעת יהודית תירוש שאלה אם המזכירה פעלה על דעת עצמה והעבירה את החומר ליועץ המדיני שכטר. נתניהו השיב: "ממש הייתי אומר לה תמסרי לשכטר. פשוט קשקוש בלבוש. מגדלים פורחים באוויר. וגם גמלים. זו שאלה מגוחכת. יצרת דבר שאיננו. הולך זמן יקר למדינת ישראל"המשך 11:33 20.01.2026
תקרא היטב
אמר שחוטא בזה שלא אחת יש לו פגישות ליליות. בענין זה: קצת מוזר שרוצה לפגוש את אלוביץ בבהילות שכזו באחת לפנות בוקר - לא?11:41 20.01.2026
