כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס היום (שלישי) להשארתה של מנהלת הפעוטון בירושלים במעצר, וטען כי זה מיותר.
דבריו הוא כתב: "אי אפשר לכתוב את זה כל פעם ופעם, אבל זה באמת מחרפן. אני לא יודע אם המטפלת מירושלים התרשלה או לא, אבל למה עוצרים אותה מאחורי סורג ובריח? חוששים שהיא תחזור עם רובה צלפים ותהרוג את יתר הילדים?
חוששים שהיא תתאם גרסאות עם התינוקות? עם המזגן? תשאירו אותה במעצר בית אצל קרובת משפחה בצפת או בערד או לא יודע איפה, עם פיקוח שלא יאפשר לה לשבש את החקירה – ותחקרו".
זו לא הפעם הראשונה שגריצייג טוען שבמדינת ישראל השארה במעצר נהפך לעונג לגיטימי, בעוד שבמקור יש צורך להשאיר במעצר רק אם יש מסוכנות, חשש לשיבוש ועוד.
כזכור, באסון בירושלים נפטרו 2 תינוקות כלל הנראה ממכת חום ממזגן שפעל בחדר.
קייב
צודק! יש סוג של רוע אצל חלק מהאנשים! למרות המקרה המצער- שיכל לקרות גם במעון מפוקח! גננות אומללות שככל הנראה לא היתה להם שליטה על הטרגדיה!11:30 20.01.2026
אומר לך בדיוק ממה חוששים
כפי שאמרת, מתאום גרסאות. במעצר בית קשה לפקח על שיחותיה ועל העצות שהיא מקבלת מאחרים להתאמת גרסתה בצורה מיטבית. אתה יודע זאת היטב, אז מדוע אתה "מתחרפן" או ליתר דיוק מיתמם?11:37 20.01.2026
חנוך
אם מתעלמים לרגע מהציניות של גרינצייג, הצורך במעצר ממשי (ולא מעצר בית) נובע מאופי האירוע. אם ניקח לדוגמא נהג שנסע לאחור ובלי כוונה דרס למוות תינוק, הרי שסיבת המוות ברורה...
אם מתעלמים לרגע מהציניות של גרינצייג, הצורך במעצר ממשי (ולא מעצר בית) נובע מאופי האירוע. אם ניקח לדוגמא נהג שנסע לאחור ובלי כוונה דרס למוות תינוק, הרי שסיבת המוות ברורה ולנהג גם אין עם מי לתאם גרסה. לעומת זאת, באירוע הנוכחי טרם נקבעה רשמית סיבת המוות של הפעוטות וגם יש מעורבות של כמה מטפלות שלא ברור מי מהן גרמה למוות.המשך 11:46 20.01.2026
אומר לך בדיוק ממה חוששים
קייב
