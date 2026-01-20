כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס להחלטת המשטרה להשאיר את הגננת מהפעוטון בירושלים, שם נפטרו 2 תינוקות, במעצר, וטען: "תשאירו אותה במעצר בית"

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס היום (שלישי) להשארתה של מנהלת הפעוטון בירושלים במעצר, וטען כי זה מיותר.

דבריו הוא כתב: "אי אפשר לכתוב את זה כל פעם ופעם, אבל זה באמת מחרפן. אני לא יודע אם המטפלת מירושלים התרשלה או לא, אבל למה עוצרים אותה מאחורי סורג ובריח? חוששים שהיא תחזור עם רובה צלפים ותהרוג את יתר הילדים?

חוששים שהיא תתאם גרסאות עם התינוקות? עם המזגן? תשאירו אותה במעצר בית אצל קרובת משפחה בצפת או בערד או לא יודע איפה, עם פיקוח שלא יאפשר לה לשבש את החקירה – ותחקרו".

זו לא הפעם הראשונה שגריצייג טוען שבמדינת ישראל השארה במעצר נהפך לעונג לגיטימי, בעוד שבמקור יש צורך להשאיר במעצר רק אם יש מסוכנות, חשש לשיבוש ועוד.

כזכור, באסון בירושלים נפטרו 2 תינוקות כלל הנראה ממכת חום ממזגן שפעל בחדר.