כמעט שבוע אחרי הדרבי התל אביבי בשמינית גמר המדינה, פרקליטות המדינה הגישה היום לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד ליאם רביבו (18) מתל אביב, שמואשם בהברחת 8 רימוני עשן לאציטדיון בלומפילד.

על פי כתב האישום שהוגש על ידי עו״ד אברהם ישי מפרקליטות מחוז ת"א, רביבו הכניס לאצטדיון לפני המשחק 8 רימוני עשן ו-17 אבוקות אותם הטמין בתוך אחד מתאי השירותים. בסמוך לתחילת המשחק הגיע לתא השירותים וכאשר החל להוציא את השקיות מהקיר נעצר על ידי המשטרה.

כתב האישום מייחס לרביבו ביצוע עבירות של החזקת נשק והכנסת חפץ אסור למקום שבו מתקיים אירוע ספורט.

נזכיר כי הדרבי הקודם פוצץ בעקבות יידוי רימוני עשן של אוהדי הפועל. המשטרה לא אישרה את קיום המשחק, לחובת הפועל נרשם הפסד טכני והורדת 2 נקודות. הדרבי הזה, עבר בשלום מבחינת חומרי הנפץ, האבוקות והעשן, והמשחק התנהל כסדרו.