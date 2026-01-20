בעקבות החלטת בית משפט השלום לאשר את הנתיחות, עתרה זק״א לבית המשפט העליון וביקשה למנוע את ביצוען. במקביל, אתמול נערכו הפגנות בצמתים בירושלים במחאה על הכוונה לנתח את גופות שני הפעוטות

המחלקה המשפטית של זק"א הגישה הבוקר (שלישי) עתירה לבית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, נגד נתיחת גופתה של אחת הפעוטות שנהרגו באסון ברוממה. העתירה הוגשה בשם אחת המשפחות, בעקבות החלטת בית משפט השלום בירושלים לאשר את ביצוע הנתיחות.

אמש התקיים בבית משפט השלום בירושלים דיון בבקשת הפרקליטות והמשטרה לבצע נתיחות בגופות הפעוטות שנהרגו באסון. בדיון השתתפו נציגי המחלקה המשפטית של זק״א, שניר אלמליח ורבקה דיאמנט, מנכ"ל זק"א דובי ויסנשטרן, סב התינוקת ליה גולבנציץ ע"ה, והורי הפעוט ארי כץ ז"ל.

בסיום הדיון קבעה השופטת ענת גרינבאום כי הנתיחות יאושרו, אך הורתה על עיכוב ביצוע עד היום בשעה 12:00 בצהריים, זאת כדי לאפשר למשפחות להגיש ערר לבג"ץ . עם פתיחת הבוקר הודיעה זק"א כי הוגשה עתירה לבג"ץ נגד נתיחת הגופה, בשלב זה בשם אחת המשפחות. הדיון יתקיים היום בשעה 15:00 בהרכב השופטים שטיין, רונן וכשר

כאמור, חרדים קיצונים הפגינו אתמול בצומת בר-אילן בירושלים במחאה על הכוונה לבצע נתיחה בגופותיהם של שני פעוטות שמתו היום באסון בגן ילדים בשכונת רוממה. המפגינים חסמו את צומת הרחובות בר-אילן וירמיהו ומנעו מאוטובוסים וכלי רכב לעבור.