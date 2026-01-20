גמר הכוכב הבא ישודר הערב בקשת 12, וייקבע: מי המתמודדת או המתמודד שייסעו לייצג אותנו באירוויזיון 2026? אלה השירים שבחרו המתמודדים לגמר הגדול

אחרי עונה ארוכה והרבה מתמודדים, מגיע רגע האמת. הערב (שלישי) יתקיים הגמר הגדול של "הכוכב הבא של ישראל לאירוויזיון 2026". ארבעת הפיינליסטים כבר הגיעו לאולפנים בנווה אילן, והשירים אותם יבצעו בגמר נחשפים. איזה שיר יביא את הניצחון ולמי? האם זאת תהיה גל דה פז? אלונה ארז? שירה זלוף? או נועם בתן?

אז רגע לפני שאתם משתתפים בהצבעות ובוחרים את הנציג שלנו לאירוויזיון 2026, אלה השירים שיבצעו המתמודדים בגמר הגדול של "הכוכב הבא".

אלונה ארז תשיר את "Make You Feel My Love" של Bob Dylan, ואת "Chandelier" של Sia.

נועם בתן ישיר את "ניצחת איתי הכל" של עמיר בניון, ואת "Dernière danse" של Indila.

גל דה פז תשיר את "All I Ask" של Adele, ואת "Fame" של Irene Cara.

שירה זלוף תשיר את "אהבה" של אושר כהן, ואת "Hopelessly Devoted To You" של Olivia Newton-John.

כל אחד מהמתמודדים יבחר שיר אותו יבצע בשלב הראשון של הגמר, ואיזה שיר הוא "שומר" לשלב השני והמכריע.

אז מי לדעתכם הכי ראוי לזכות ולטוס לייצג אותנו באירוויזיון 2026 בווינה?