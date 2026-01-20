הרבנית ימימה מזרחי, התייחסה לאסון המעון אמש בירושלים, במסגרתו נהרגו שני פעוטות, ופרסמה פוסט שטלטל את הרשת: "שפשוט יהיו שם כשאת באה לאסוף אותם"

הרבנית ימימה מזרחי, התייחסה לאסון המעון אמש בירושלים, במסגרתו נהרגו שני פעוטות. הרבנית מזרחי פרסמה פוסט מצמרר ומטלטל, על רקע יום ט"ו בשבט המתקרב.

תחת הכותרת "על הפרי שלא הבשיל עוד ושנאסף", כתבה הרבנית מזרחי: "כמה ביקשתי אתמול ללמד שיעור שמח לכבוד חודש שבט! רציתי לדבר על עץ המשפחה, על פרי, פרי הבטן, ואז הגיעו החדשות הקשות כל כך: שני פירות מתוקים ורכים, ליה גולובנציץ ואהרון כץ, פירות רכים שלא זכו להבשיל ונאספו. ואני רק חושבת על זה שאין אף אמא, אף אמא בעולם, שרוצה להניח את התינוק שלה אצל מישהי אחרת בתום שלושה חודשים מהלידה ולצאת לעבוד".

"אני זוכרת היטב את הדמעות בגרון, את ההנקה שמשתבשת פתאום, את הריצה המתנשפת בתום יום עבודה, רק להחזיק אותו שוב בזרועותיי.

אמהות גיבורות שלנו! אמא אדמה! במה אברכך? שיהיו פירותייך מתוקים? הם כל כך מתוקים!! אלא, יהי רצון שכל פירותייך יהיו. שפשוט יהיו שם כשאת באה לאסוף אותם. אין לי ברכה אחרת".