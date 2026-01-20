67 תינוקות שהובאו אמש לבתי החולים הדסה ושערי צדק, שוחררו לביתם. "עם קבלת תוצאות תקינות ומשלא חלה החמרה במצבם הם שוחררו הבוקר במצב טוב"

המרכז הרפואי שערי צדק, הודיע הבוקר (שלישי) כי 27 תינוקות שהובאו אמש לבית החולים לאחר האסון הקשה – שוחררו לביתם.

בהודעה נכתב: "לאחר סדרת בדיקות מקיפה, שוחררו הבוקר במצב טוב כלל 27 התינוקות והפעוטות שאושפזו במחלקת הילדים בשערי צדק לצורך השגחה מהאירוע אתמול ברוממה. תוצאות הבדיקות של כלל הילדים תקינות.

מרגע קבלת ההודעה על האירוע ברוממה, צוותים מתוגברים של רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, טכנאי הנשמה ועוד, נערכו על מנת לתת טיפול מיידי לילדים ולבני משפחותיהם. עם הגעת הילדים למרכז הרפואי שערי צדק, ליוו הצוותים את ההורים והילדים באופן צמוד כדי להעניק להם טיפול רפואי רגיש ומותאם, שנמשך לאורך כל שעות הערב והלילה.

מנהל האגף לרפואה דחופה במרכז הרפואי שערי צדק, ד"ר גל פחיס "אנחנו משתתפים בצער המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל. מן הרגע הראשון שקיבלנו הודעה ראשונית על האירוע הקשה ברוממה, הבנו שמדובר באר"ן שדורש התארגנות מיידית ונרחבת של צוותים מתוגברים.

בהתאם לכך, הצוותים פעלו לאורך כל היום והלילה, כדי להעניק טיפול רפואי לילדים ולספק תמיכה להורים במקביל. החלטנו להשאיר באשפוז את כלל הילדים כמשנה זהירות ובכדי לוודא שלא תהיה החמרה במצבם. עם קבלת תוצאות תקינות ומשלא חלה החמרה במצבם הם שוחררו הבוקר במצב טוב".

מהמרכז הרפואי הדסה נמסר: " לאחר אשפוזם במהלך הלילה להשגחה וניטור של 43 תינוקות ופעוטות, היום בשעות הבוקר שוחררו מרביתם מהדסה הר הצופים והדסה עין כרם כשהם במצב טוב. שלושה תינוקות הושארו באשפוז בהדסה עין כרם בשל תחלואת חורף קלה שאינה קשורה לאירוע עצמו.