נתוני הרייטינג של אמש (שני) חושפים תמונה ברורה של שליטת קשת 12 בכל רצועות השידור, לצד מאבק עיקש על המקום השני בין ערוץ 14 לרשת 13.
המהדורות המרכזיות: פער משמעותי בצמרת
חדשות 12 מובילה בבטחה את טבלת הרייטינג עם 15.7%. במקום השני מתייצבת מהדורת חדשות 14 עם 7.1%, כשהיא פותחת פער משמעותי על פני חדשות 13 שנעצרת על 4.8% בלבד. חדשות 11 (כאן) משיגה 3.3%, ואילו המהדורה של i24News מסתפקת ב-1.7%.
הפריים-טיים: הכוכבים מנצחים את הפטריוטים
ברצועת הפריים-טיים, קשת 12 קוטפת את המקום הראשון עם משדר "בחירת שיר הגמר" של "הכוכב הבא", שזכה ל-14.9%. רשת 13 רושמת נתון מעודד יחסית עם "אהבה חדשה" (9.4%), שמצליחה לעקוף את "הפטריוטים" בערוץ 14 שהשיגו אמש 8.6%. "האחוזון העליון" בכאן 11 מביא 3.4%.
רצועת 19:00: שלזינגר וברדוגו מכפילים את המתחרים
בגזרת המהדורות המוקדמות, "שבע" של קשת 12 עם שלזינגר וברדוגו רושמת הצלחה כבירה עם 10.7%. ערוץ 14 עם "אזור בחירה" מתברג במקום השני עם 5.4%, ועוקף את "שבע" של רשת 13 (ליאל ורועי) שהשיגה 4.8%. "שבע" עם שרון גל בכאן 11 רשמה 1.9%, צמוד מאוד ל-i24News שהשיגה 1.8% ברצועה זו.
לייט נייט: קרב צמוד בין גיא פינס לצינור
בשעות המאוחרות נרשם קרב צמוד: גיא פינס (קשת 12) הוביל עם 7.9%, כשאחריו "הצינור" ברשת 13 עם 7.1%. "פתחי ושי" בערוץ 14 הניבו נתון יפה של 5.7%, בעוד שחדשות הלילה של ערוץ 14 עמדו על 3.5% מול 2.1% של חדשות הלילה בכאן 11.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים