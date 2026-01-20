קשת 12 ממשיכה להוביל את הטבלה עם "הכוכב הבא" והמהדורה המרכזית, בעוד ערוץ 14 רושם הישגים נאים בפריים-טיים וברצועת השעה 19:00. רשת 13 נחלשת בחדשות אך מתחזקת בפריים-טיים עם "אהבה חדשה"

נתוני הרייטינג של אמש (שני) חושפים תמונה ברורה של שליטת קשת 12 בכל רצועות השידור, לצד מאבק עיקש על המקום השני בין ערוץ 14 לרשת 13.

המהדורות המרכזיות: פער משמעותי בצמרת

חדשות 12 מובילה בבטחה את טבלת הרייטינג עם 15.7%. במקום השני מתייצבת מהדורת חדשות 14 עם 7.1%, כשהיא פותחת פער משמעותי על פני חדשות 13 שנעצרת על 4.8% בלבד. חדשות 11 (כאן) משיגה 3.3%, ואילו המהדורה של i24News מסתפקת ב-1.7%.

הפריים-טיים: הכוכבים מנצחים את הפטריוטים

ברצועת הפריים-טיים, קשת 12 קוטפת את המקום הראשון עם משדר "בחירת שיר הגמר" של "הכוכב הבא", שזכה ל-14.9%. רשת 13 רושמת נתון מעודד יחסית עם "אהבה חדשה" (9.4%), שמצליחה לעקוף את "הפטריוטים" בערוץ 14 שהשיגו אמש 8.6%. "האחוזון העליון" בכאן 11 מביא 3.4%.

רצועת 19:00: שלזינגר וברדוגו מכפילים את המתחרים

בגזרת המהדורות המוקדמות, "שבע" של קשת 12 עם שלזינגר וברדוגו רושמת הצלחה כבירה עם 10.7%. ערוץ 14 עם "אזור בחירה" מתברג במקום השני עם 5.4%, ועוקף את "שבע" של רשת 13 (ליאל ורועי) שהשיגה 4.8%. "שבע" עם שרון גל בכאן 11 רשמה 1.9%, צמוד מאוד ל-i24News שהשיגה 1.8% ברצועה זו.

לייט נייט: קרב צמוד בין גיא פינס לצינור

בשעות המאוחרות נרשם קרב צמוד: גיא פינס (קשת 12) הוביל עם 7.9%, כשאחריו "הצינור" ברשת 13 עם 7.1%. "פתחי ושי" בערוץ 14 הניבו נתון יפה של 5.7%, בעוד שחדשות הלילה של ערוץ 14 עמדו על 3.5% מול 2.1% של חדשות הלילה בכאן 11.