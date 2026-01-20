הבחירות לראשות העיר נתניה יצאו הבוקר לדרך. מעל 200,000 בוחרים יכריעו מי יחליף את ראש העיר הקודמת מרים פיירברג: יוסף ביטון, אבי סלמה, טלי מולנר או עמוס מכלוף

הבחירות לראשות העיר נתניה יצאו הבוקר (שלישי) לדרך. בשעה 07:00 נפתחו 338 הקלפיות ברחבי העיר והן יהיו פתוחות עד השעה 22:00.

בעיר נתניה יש כ-218,013 בעלי זכות בחירה, שעליהם להכריע מי יחליף את ראש העיר הקודמת מרים פיירברג, שנפטרה בחודש נובמבר בגיל 74, לאחר כ-26 שנות כהונה.

המועמדים הם יוסף ביטון, אבי סלמה, טלי מולנר ועמוס מכלוף.

המועמד לראשות העיר אבי סלמה מימש הבוקר את זכותו והצביע. סלמה אמר לפני ההצבעה כי זה הזמן של כל התושבים לצאת לקלפיות ולהצעיד את נתניה לדרך חדשה: "נתניה בוחרת היום בדרך חדשה, מדובר ביום היסטורי של עידן חדש שעומד להתחיל, התושבים יהיו במרכז העשייה של העירייה. בשם השם נעשה ונצליח".