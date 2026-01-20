ברוס בלייקמן, המועמד הרפובליקני למושל ניו יורק ומקורבו של טראמפ נפגש עם יוסי דגן. בלייקמן: "אנחנו אחים, יש לי קשר מיוחד לשומרון"

המועמד הרפובליקני לתפקיד מושל ניו יורק, מקורבו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ברוס בלייקמן, נועד לפגישה ארוכה במנהטן, עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן. השניים חברים ותיקים, בלייקמן סייר בשומרון עם דגן ארבע פעמים ואף חתם עמו על ברית ערים תאומות בין מחוז נסאו – בראשו הוא עומד, למועצה אזורית שומרון. בסיום הפגישה פרסמו השניים הצהרה משותפת.

ברוס בלייקמן אמר בהצהרה: "יש לנו קשר מיוחד ליהודה ושומרון, בעיקר לשומרון ולאחי שנמצא כאן, יוסי דגן. אנחנו אוהבים את השומרון, אנחנו אוהבים את עם ישראל, ואנחנו תמיד נעמוד לצדכם יוסי. אתה אחי. עם ישראל חי." יוסי דגן ראש מועצת שומרון הדגיש בהצהרה המשותפת: "אני מכיר את ברוס כבר כ־13 שנים".

ברוס הוא תומך אמיתי ושותף אמת של כל עם ישראל, ובמיוחד של האנשים האמיצים שבנו את יהודה ושומרון. אני אומר לך, ברוס – אנחנו איתך. כל התושבים שלי בשומרון וכל האנשים ביהודה אוהבים ומעריכים אותך. כל עם ישראל מתפלל להצלחתך. במיוחד אחרי השבעה באוקטובר עלינו להילחם יחד – כי אם אנחנו נלחמים יחד, ננצח."

הפגישה התקיימה לאחר מפגני הכח וכינוסי הענק בבתי הנבחרים של בפלורידה ובאטלנטה – ג'ורג'יה, בהשתתפות ראש מועצת שומרון יוסי דגן, בהם הודיעו עשרות חברי הסנאטים ובתי הנבחרים, רפובליקנים ודמוקרטים כאחד, כי יקדמו את הצעת החוק המכירה ביו"ש ואוסרת את השימוש במינוח "הגדה המערבית" אלא רק שימוש במונח: "יהודה ושומרון" במסמכים רשמיים.