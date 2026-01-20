המהלך בגבעת התחמושת הוא חלק מיישום החלטות וחקיקה שנועדו להביא להפסקת פעילות אונר״א בישראל, לאחר פינוי מתקנים, ניתוק תשתיות והגבלת פעילות הארגון בשטחי המדינה

הבוקר (שלישי) הגיעו כוחות ביטחון לפנות ולהרוס את מטה אונר"א בירושלים. מדובר במטה המרכזי שממנו נוהלו פעילויות הארגון ביהודה ושומרון ובירושלים, ובו רוכזו תשתיות לוגיסטיות של הארגון. המתקן בגבעת התחמושת, פונה מעובדיו ומסמלי האו"ם, ונותק מחשמל ומים מוקדם יותר החודש. היום החלו הכוחות בהריסתו.

ברקע המהלך, מאז תחילת המלחמה נחשפו בישראל קשרים בין אונר״א לבין חמאס, ולפי פרסומים רשמיים חלק מעובדי הארגון היו מעורבים בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, במהלך הלחימה ברצועת עזה אותרו מנהרות ותשתיות טרור מתחת למבנים השייכים לאונר"א.

הצעדים נגד פעילות הארגון החלו בסוף 2024, עם החלטת ישראל להוציא מהחוק כל פעילות של אונר״א בתוך גבולות המדינה. בדצמבר 2025 אישרה הכנסת ניתוק מתקני הארגון מאספקת מים וחשמל. לפני פחות משבועיים פעלו כוחות לפינוי מתקן נוסף של אונר״א ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים.

ח"כ יוליה מלינובסקי שהובילה את יוזמת החקיקה להפסקת פעילות אונר"א, הגיעה למתחם בזמן ההריסה ואמרה: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מפקדת הטרור של אונר״א בגבעת התחמושת פונתה הבוקר וברגעים אלו נהרסת".

צילום: לשכת ח"כ יוליה מלינובסקי

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ יצחק קרויזר, הגיע הבוקר למתחם אונר"א בגבעת התחמושת, שנהרס על ידי כוחות רשות מקרקעי ישראל ומשמר הגבול. בדבריו במקום אמר קרויזר: "הגענו הבוקר לבסיס חמאס אונר"א. עובדיו חדרו, חטפו ואנסו את אזרחינו ב־7.10 אנו מעבירים מסר לכל מי שפוגע בנו, אנו נחסל ונשמיד אותו, התחלנו במתחם אונר"א ונסיים עם תומכי הטרור בכנסת".

ההריסה מתבצעת על ידי כוחות רשות מקרקעי ישראל ובסיוע משמר הגבול. בכנסת, מציינים כי יישום החקיקה יימשך גם במתקנים נוספים בהתאם להחלטות הממשלה והחוק.