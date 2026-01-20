הפוסק החרדי הרב יצחק זילברשטיין, התייחס אמש לאסון המעון בירושלים, במסגרתו נהרגו שתי פעוטות, ואמר כי אסור להאשים את היועמ"שית: "אנחנו צריכים להתחזק ולהיטיב דרכינו"

בהקלטה שפורסמה על ידי תלמידו, נאמר כי הרב זילברשטיין התבטא כי "אסור להגיד כזה דבר, אלא צריך לדעת שהכל משמים, ואנחנו צריכים להתחזק ולהיטיב דרכינו, ולא לחפש ולהאשים את האחרים".

עוד נתסר בהקלטה כי "הרי הקב"ה רוצה לעורר אותנו בזה שנתעשת ונחזור בתשובה, ולכן כל אחד צריך לפשפש במעשיו, ולחשוב על מה עשה ה' ככה לארץ זאת, ומה חרי האף הגדול הזה".