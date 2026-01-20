מעצרן של שתיים מהחשודות באסון במעון בירושלים הוארך הבוקר (שלישי) – הן חשודות בעבירה של המתה בקלות דעת. כזכור, אתמול נפטרו הפעוטות ליה גולובנציץ ואהרון כץ בגן לא חוקי בירושלים.

מהמכון לרפואה משפטית נמסר כי מתגבר החשד שהתינוקות נפטרו מהתייבשות לאחר שפעל מזגן על חום בעוצמה בדירה.