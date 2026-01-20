מעצרן של שתיים מהחשודות באסון במעון בירושלים הוארך הבוקר (שלישי) – הן חשודות בעבירה של המתה בקלות דעת. כזכור, אתמול נפטרו הפעוטות ליה גולובנציץ ואהרון כץ בגן לא חוקי בירושלים.
מהמכון לרפואה משפטית נמסר כי מתגבר החשד שהתינוקות נפטרו מהתייבשות לאחר שפעל מזגן על חום בעוצמה בדירה.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
1 דיונים
ליאור
על מה ה"קלות דעת" עדיין לא יודעים...09:41 20.01.2026
הדס
לחרדים אין זכות לעשות הפגנות ואין זכות לקבוע אם לנתח גופה של תינוק או לא מספיק שהם מתעללים בילדים שלהם צריך לדעת סה”כ מה קרה שיגידו תודה שמנתחים את הגופות...
לחרדים אין זכות לעשות הפגנות ואין זכות לקבוע אם לנתח גופה של תינוק או לא מספיק שהם מתעללים בילדים שלהם צריך לדעת סה”כ מה קרה שיגידו תודה שמנתחים את הגופות של התינוקות חרדים מחבלים צריך להוריד לכם את הרשיון ולעקור ולסרס אותכם שלא תביאו ילדים לעולםהמשך 09:53 20.01.2026
Zev
בתגובה ל: הדס
אתה פשוט אהבל..10:03 20.01.2026
יהודי
מתי יחקרו את הרבנים שלהן, גם להם יש אחריות10:01 20.01.2026
הדס
