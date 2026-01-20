במשטרת ישראל החלו בימים האחרונים בפיילוט חדש שנועד להתמודד עם מצוקת כוח האדם בארגון. במסגרת הניסוי, שוטרי סיור במספר תחנות יעבדו ארבעה ימים בשבוע בלבד, אך יקבלו שכר מלא כאילו עבדו חמישה ימים כך פרסם טוביה יגלניק הבוקר (שלישי) בגל"צ
הפיילוט יוצא לדרך בתחנות לוד, ראשון לציון ופתח תקווה. מטרת המהלך היא לבחון האם צמצום ימי העבודה עשוי לשפר את שביעות הרצון של השוטרים, לצמצם שחיקה ולסייע בגיוס ובהשארת כוח אדם במערך הסיור.
גורמים במשטרת ישראל מסרו לגלי צה"ל כי אם הניסוי יוכתר כהצלחה ויוכיח עצמו הן מבחינה מבצעית והן מבחינת כוח האדם, קיימת אפשרות להרחבתו לתחנות נוספות ברחבי הארץ.
במשטרה מדגישים כי מדובר בשלב זה בפיילוט מצומצם בלבד, שייבחן לאורך תקופה, ובסיומו יתקבלו החלטות לגבי המשך המהלך והיקפו.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים