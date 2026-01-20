עומר נחמני, לשעבר דוברו של ח"כ יאיר גולן, התייחס לאסון הפעוטון בו נהרגו 2 תינוקות בשכונת רוממה בירושלים, ככל הנראה ממכת חום ממזגן שפעל בחדר.

דבריו כתב נחמני: "‏אנחנו אשמים. ‏הציבור החילוני צריך להסתכל במראה ולשאול איך קרה שאפשרנו לחבורת רבנים פוליטיקאים מושחתים להפקיר ילדים למות ככה. הגיע הזמן שניקח אחריות, נציל ילדים ממוות, בורות ועוני ונפרק את האוטונומיה החרדית".

 