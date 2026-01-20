עומר נחמני, לשעבר דוברו של ח"כ יאיר גולן, התייחס לאסון הפעוטון בו נהרגו 2 תינוקות בשכונת רוממה בירושלים, ככל הנראה ממכת חום ממזגן שפעל בחדר.
דבריו כתב נחמני: "אנחנו אשמים. הציבור החילוני צריך להסתכל במראה ולשאול איך קרה שאפשרנו לחבורת רבנים פוליטיקאים מושחתים להפקיר ילדים למות ככה. הגיע הזמן שניקח אחריות, נציל ילדים ממוות, בורות ועוני ונפרק את האוטונומיה החרדית".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
0 דיונים
פורענות קדושה
אלפי עסקים פועלים במגזר החרדי ללא היתר ופיקוח זה היה ענין של זמן עד שיתחולל אסון09:30 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סתם אחד
אתם רציניים שזו הכותרת ? שמיים וארץ בין הכותרת לתוכן .09:24 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחום
עוזרו של האיש שרוצה לשלוח את הימין והחרדים למחנות לחינוך מחדש.09:32 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוני
כל הכבוד על היכולת הוירטואזית. לא פשוט לייצר כותרת שכאילו מצטטת מישהו כשלמעשה היא מבטאת את ההיפך ממשמעות דבריו.09:36 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מירון - כבר אמרנו?
והיו נוספים (קריסת הבמה בי"ם, תינוקות שנצלו ברכב למשל) - מה ציפיתם?09:37 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מאיר
תלך לכול הרוחות אפסי שכמוך במקום לכאוב את הכאב אתה תוקף את החרדים כול כלב מגיע יומו מקווה ששלך יבוא sooner then later10:06 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוביה
המגזר החרדי חי באקס טריטוריה. הרחבת דירה נעשית בלי רישיון או תכנון הנדסי. כל אחד יכול להיות "דרייבר", חשמלאי, פיזיוטרפיסט, מורה, ספק גז או גננת. כל אחד יכול להקים לו...
המגזר החרדי חי באקס טריטוריה. הרחבת דירה נעשית בלי רישיון או תכנון הנדסי. כל אחד יכול להיות "דרייבר", חשמלאי, פיזיוטרפיסט, מורה, ספק גז או גננת. כל אחד יכול להקים לו קייטרינג במטבח שלו. כל אחד מחליט אם לחסן את הילדים שלו או לא, אם לתת לילד לקפוץ לבריכה בלי לדעת לשחות. וכשקורה אסון? אז היועהמשי"ת אשמה.המשך 09:53 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מירון - כבר אמרנו?
והיו נוספים (קריסת הבמה בי"ם, תינוקות שנצלו ברכב למשל) - מה ציפיתם?09:37 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוני
כל הכבוד על היכולת הוירטואזית. לא פשוט לייצר כותרת שכאילו מצטטת מישהו כשלמעשה היא מבטאת את ההיפך ממשמעות דבריו.09:36 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחום
עוזרו של האיש שרוצה לשלוח את הימין והחרדים למחנות לחינוך מחדש.09:32 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר