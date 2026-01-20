בן ארי כתבה: "משהו גדול קורה בחיים שלי ושוב יש לי את הבעיה הזאת שהיתה לי תמיד בתחילת היריונות: אני לא יודעת לשמור את זה בסוד".

בן ארי הסבירה: "לפני חמש שנים התחלתי לכתוב ספר. ספר מלא הומור, אבל רציני מאוד. די בתחילת הדרך אמרתי לעצמי, 'באיזה קטע אני אכתוב ספר שאנשים יקראו בשירותים? אני מעדיפה לנגב לילדים שלי. זה חשוב יותר. והיצירה שלי תחכה לזמן המתאים'".

עוד היא כתבה: "בשבוע האחרון הייתה לי קריאה לחזור לספר הזה ולחלקים שלי כיוצרת, שלא קשורים לשכול. אני הרבה יותר הומור מאשר שכול. בלי להתגלגל מצחוק כולנו נשתגע. וחיכתה לי הפתעה. על שולחן העבודה הנחתי את הטקסטים שהצלחתי לגרד מאי שם וקראתי בקול את תיאור הגב הספר שכתבתי מזמן. אתם יודעים מה השורה האחרונה? גיבורי הספר מגלים מהם הדברים בעבורם שווה לחיות".

"וחייכתי בענק", שיתפה בן ארי, וסיכמה: "כי לגמרי שכחתי את המשפט הזה שנכתב לפני חמש שנים! והוא בדיוק המשפט שאני מסיימת איתו את ההרצאות שלי כיום. אז עכשיו שהנחתי את זה כאן, אין דרך חזרה. אני ממשיכה במסע בעקבות הַשָּׁמֵן ומקווה שבעתיד הלא רחוק כולנו נוכל לחבק אותו".