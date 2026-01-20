ו"ר מפלגת רע"מ מנסור עבאס, נקט הבוקר בשמו של חבר כנסת יהודי מכהן שמבחינתו יכול להיות ח"כ במפלגת רע"מ: "הוא מועמד אידיאלי"

אחרי שהצהיר כי בכוונתו להפוך את מפלגת רע"מ למפלגה ערבית-יהודית, יו"ר מפלגת רע"מ מנסור עבאס, נקט הבוקר בשמו של חבר כנסת מכהן שמבחינתו יכול להיות ח"כ במפלגה.

על פי הדיווח של העיתונאי מוחמד מג'אדלה, בראיון לרדיו נאס אמר עבאס: "ח"כ יואב סגלוביץ' הוא מועמד אידיאלי לרשימת רע"מ בבחירות הבאות".

לפני שבועיים הצהיר עבאס על שינוי כיוון אסטרטגי במפלגתו לקראת מערכת הבחירות הבאה. בראיון לרדיו 103FM הכריז עבאס כי "רע"מ יוצאת לדרך חדשה ומקימה את המוסדות שלה, שתהיה מפלגה עצמאית אזרחית". לדבריו, המטרה היא להפוך את המפלגה לכזו שבה "כל אזרח במדינת ישראל, יהודי וערבי, יכול להצטרף לרע"מ להיות חלק ממנה וממועמדיה לכנסת".

עבאס נשאל האם כבר קיימים שמות ספציפיים של דמויות מהחברה היהודית שנשקלות להצטרפות, והשיב כי הוא בהחלט שואף להרחיב את השורות. "יש חברי כנסת היום, יהודים, שרואים בעיניי, ויש לי את הכבוד אם הם יצטרפו לרע"מ", ציין יו"ר המפלגה, ובכך סימן את כוונתו להציב מועמדים יהודים ברשימה הערבית בבחירות הקרובות.