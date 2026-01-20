המשטרה עצרה היום (שלישי) שני חשודים, קטינים, במעורבות באירוע אלימות כלפי בנו של נבחר ציבור. על פי הודעת המשטרה, במהלך הלילה פתחו חוקרי תחנת אשדוד בחקירת נסיבות אירוע אלימות שאירע בעיר, כלפי בנו של נבחר ציבור.
שוטרי התחנה הוזעקו לזירת האירוע ופתחו בחקירה, שבמסגרתה נאספו ממצאים וראיות. שני חשודים, קטינים, אשר על פי החשד היו מעורבים באירוע האלימות, נעצרו בסמוך למקום והובאו לחקירה. בהתאם לממצאי החקירה וצרכיה, בכוונת המשטרה לבקש את הארכת מעצרם.
משטרת ישראל רואה בחומרה כל גילוי של אלימות, ובפרט אירועים המכוונים כלפי נבחרי ציבור או בני משפחתם, ותפעל בנחישות ובאפס סובלנות למיצוי הדין עם המעורבים.
