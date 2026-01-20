הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, שיגר בשבוע שעבר מכתב אזהרה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ וליו"ר ועדת החוץ והביטחון. במכתב, שפרטיו נחשפו אמש בחדשות 12, משרטט זמיר תמונת מצב מדאיגה בנוגע לכוח האדם בצה"ל ומזהיר מפני השלכות הרסניות על הכשירות המבצעית.
"חוסר כשירות כבר בשנה הקרובה"
הרמטכ"ל מדגיש במכתבו כי המציאות הביטחונית המורכבת של השנתיים האחרונות יצרה אתגרים חסרי תקדים, בעוד שהמענה החקיקתי לא רק שאינו מדביק את הקצב, אלא נבלם. "המציאות הביטחונית מובילה להשפעות משמעותיות על מערכי כוח האדם", כתב זמיר, והתריע כי אם לא יקודמו צעדי חקיקה דחופים, צה"ל עלול להיקלע למצב של חוסר כשירות ממשי כבר במהלך 2026, מצב שיחריף משמעותית בתחילת 2027.
הדרישה המרכזית העולה מהמכתב היא הארכה מיידית ורטרואקטיבית של שירות החובה לגברים ל-36 חודשים. לפי עמדת הצבא, ללא הצעד הזה תיגרם פגיעה אנושה בבניין הכוח ובאיכות ההכשרה של הלוחמים, דבר שיקרין ישירות על היכולת של צה"ל לעמוד במשימותיו המבצעיות.
קשיש
אפשר להביא מיליון חיילים מהודו.09:07 20.01.2026
אזרח
רמטכ"ל יקר, 90,000 לא מגוייסים מתוכם 55% חילונים. לידיעתך אם לא ידעת. כולם מתגייסים!09:06 20.01.2026
פורענות קדושה
כל הגזירות והרעות שחווה עם ישראל נובעות מהשתמטות החרדים בבניית הארץ וההגנה על המולדת09:25 20.01.2026
