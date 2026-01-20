בציוץ חריף הבוקר קרא רזא פהלווי להעמדת הנהגת איראן לדין, האשים את חמינאי באחריות לשפיכות דמים, וחיזק את המוחים בקריאה להמשך המאבק עד לשינוי שלטוני

רזא פהלווי, בנו של השאה האחרון של איראן ומי שנחשב לדמות מרכזית באופוזיציה האיראנית הגולה, פרסם הבוקר (שלישי) ציוץ חריף ברשת X, טוויטר לשעבר, שבו תקף ישירות את מנהיג איראן עלי חמינאי ואת הנהגת הרפובליקה האסלאמית.

בפתח דבריו כתב רזא פהלווי: "הנאום שלי מופנה אל עלי חמינאי, מנהיג המשטר הכובש באיראן: אתה פושע אנטי-איראני. אין לך לא כבוד ולא אנושיות. ידיך מגואלות בדמם של עשרות אלפי איראנים, בדמם של ילדים, צעירים וחפים מפשע".

בהמשך האשים כי האחריות לשפיכות הדמים חלה על כלל הנהגת המשטר: "אתה, משטרך וכל שכירי החרב שלך, תיתנו דין וחשבון על כל טיפת דם ששפכתם, ללא יוצא מן הכלל". פהלווי הדגיש כי לדבריו אין מקום לפיוס או נסיגה: "איננו סולחים. איננו שוכחים. איננו נסוגים".

בהשוואה היסטורית כתב כי הנהגת איראן תועמד לדין בדומה לפושעי מלחמה בעבר: "כפי שפושעי הנאצים הועמדו לדין והוענשו בנירנברג, כך גם אתה ושותפיך תועמדו לדין ותיענשו, בבית הדין של העם האיראני". עוד כתב: "סופך הוא קלון, חרפה נצחית. אין פשע שנשאר ללא מענה. אין דרך מילוט. לא יהיה לכם מקום להסתתר. רוצחי העם האיראני לא יזכו לשום חסינות".

בהמשך פנה ישירות לאזרחי איראן וקרא להם להמשיך במאבק: "ואתם, העם הגדול של איראן, אתם לא לבד. עמידתכם שינתה את ההיסטוריה. אתם עומדים בחזית החירות". לדבריו, "המשטר נסדק. כוחו נשחק. נפילתו החלה".

פהלווי קרא להיערכות מחודשת למחאה רחבה: "היו מוכנים. רגע החזרה לרחובות יגיע, רחב יותר, חזק יותר ונחוש יותר מאי פעם, להשבת איראן". את דבריו חתם במסר אופטימי לעתיד: "היום הזה אינו רחוק. היום שבו נחגוג יחד את השבת איראן. ונאמר בגאווה: עמדנו. נאבקנו. וניצחנו".