לאחר סיום מערכת הגשם, גל קור קיצוני שוטף את ישראל: הטמפרטורות בצפון רמת הגולן יירדו מתחת לאפס, ובשאר אזורי הארץ ישרור קור עז שיימשך גם לתוך הלילה הקרוב

מזג האוויר הסוער אמנם מאחורינו, אך השאריות שלו מביאות איתן "מתנה" קפואה במיוחד. על פי תחזית השירות המטאורולוגי, אוויר קר מאוד חדר לאזורנו ועם התבהרות השמיים, צפויה צניחה דרמטית בטמפרטורות, שתגיע לשיאה הלילה (בין שלישי לרביעי).

מתחת ל-5 מעלות בהרים ובעמקים

הקור יורגש באופן המשמעותי ביותר באיזורי ההרים והעמקים, שם הטמפרטורות צפויות לרדת מתחת ל-5 מעלות. בנקודות מסוימות על פני הקרקע, הטמפרטורה תתקרב ל-0 מעלות – מה שמעלה חשש ממשי להיווצרות קרה, תופעה שעלולה להשפיע על החקלאות ולגרום לכבישים רטובים להפוך לחלקלקים ומסוכנים במיוחד.

בצפון רמת הגולן התחזית אף קדירה יותר, שם צפויות טמפרטורות של מתחת ל-0 מעלות. גם בשאר חלקי הארץ, כולל מישור החוף והשפלה, ישרור קור עז שאינו אופייני לממוצע העונתי.

השיא עוד לפנינו: הלילה יהיה קר יותר

למרות שהקור כבר מורגש היטב, בשירות המטאורולוגי מבהירים כי הלילה הקרוב צפוי להיות קר אפילו יותר בחלק מהאזורים. רק לקראת המשך השבוע, עם התחזקות הרוחות, הטמפרטורות המדודות יעלו מעט, אך בשל אפקט "צינת הרוח", תחושת הקור בפועל לא צפויה להשתפר בקרוב, בעיקר עבור תושבי ההרים.