בראיון לכתבים אישר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הזמין את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להצטרף ל"מועצת השלום", תקף את סירובו של נשיא צרפת עמנואל מקרון והזהיר מהטלת מכסים על יינות צרפת

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר אמש (שני) בראיון לכתבים כי הזמין את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להצטרף ל"מועצת השלום". לשאלה האם פוטין הוזמן השיב טראמפ בקצרה: "כן. הוא הוזמן".

באותו ראיון התייחס טראמפ גם לעמדת נשיא צרפת עמנואל מקרון, שלדבריו הודיע כי לא יצטרף למועצה. טראמפ אמר: "הוא אמר את זה? אף אחד לא רוצה אותו, כי הוא הולך להיות מחוץ לתפקיד מאוד בקרוב". בהמשך הוסיף איום כלכלי ואמר: "אם הם מרגישים עוינים, אני אטיל מכס של 200% על היינות והשמפניות שלו", והוסיף: "ואז הוא יצטרף".

דברי טראמפ אתמול מצטרפים לאישור הקרמלין כי אכן התקבלה הזמנה רשמית לפוטין. דובר הקרמלין דימיטרי פסקוב מסר כי רוסיה "בוחנת כעת את כל פרטי ההצעה", וציין כי מוסקבה מקווה לנהל שיחות בנושא עם וושינגטון.

במקביל נמסר כי טראמפ הזמין להצטרף למועצה גם את עבדאללה השני, מלך ירדן. בהודעה ירדנית נאמר כי "המסמכים הקשורים להזמנה נלמדים כעת בהתאם להליכים משפטיים פנימיים". דובר משרד החוץ הירדני הוסיף כי ירדן מעריכה את מאמציו של טראמפ להשגת הפסקת אש בעזה ולקידום יציבות ושלום באזור.

כזכור, טראמפ הודיע כי מועצת השלום צפויה לכלול, בין היתר, את מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, המיליארדר האמריקני-יהודי מארק רואן, נשיא הבנק העולמי אג'אי באנגה, וסגן היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית רוברט גבריאל.