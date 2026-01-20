יוסף ישראל, כתב חדשות החוץ של חדשות 13, פרסם אתמול (שני) ציוץ חריף בחשבון ה-X שלו (לשעבר טוויטר), בו הציג חזון רדיקלי לעתידה של החברה הישראלית. בציוץ, שהפך במהרה לויראלי ועורר דיונים סוערים, כתב ישראל: "המטרה שלאורה מדינת ישראל צריכה לצעוד: שבעוד 50 שנה לא תהיה חברה חרדית. בכלל. רק במוזיאונים".
הדברים נכתבו כתגובה ישירה לדבריו של יו"ר ש"ס, אריה דרעי, שהתייחס למצוקה הכלכלית ולסנקציות המופעלות על הציבור החרדי סביב סוגיית הגיוס והתקציבים. דרעי הזהיר מפני ההשלכות של הלחץ הכלכלי ואמר: "כאשר דוחפים בבת־אחת אוכלוסייה גדולה מאד למצוקה, אנשים נאלצים לחפש פתרונות אחרים והתוצאות עלולות להיות קשות ומרות".
בעקבות התגובות הרבות והסערה שהתעוררה, פרסם היום ישראל הבהרה בה חידד את עמדתו, תוך שימוש במינוחים חריפים אף יותר כלפי ההתנהלות הכלכלית-חברתית של המגזר: "הבהרה כי נראה לי שפוספס", כתב ישראל בציוץ המשך, "בשביל להיות יהודי דתי שומר מצוות, ולא משנה באיזו אדיקות, לא צריך להיות ב'חברה חרדית' סגורה שמתעלקת על המדינה".
הוא המשיך וטען כי מודל החיים הנוכחי הוא שריד היסטורי שאין לו מקום במדינה מודרנית: "זאת תפיסה גלותית שצריכה להיעלם. אנחנו בכל מקרה לא צריכים להחזיק את השטעטל הזה על הכתפיים שלנו. בעוד 50 שנה אינשאללה לא תהיה כזאת".
דני
מי שדוחף את הקהילה החרדית לעוני ואסונות הם מנהיגי העדה והפוליטיקאים אשר רוצים לשמר את העוני והבורות . במקום לבדל את העדה החרדית ולסגור אותה יש לעשות ההפך לפתוח אותה...
מי שדוחף את הקהילה החרדית לעוני ואסונות הם מנהיגי העדה והפוליטיקאים אשר רוצים לשמר את העוני והבורות . במקום לבדל את העדה החרדית ולסגור אותה יש לעשות ההפך לפתוח אותה לשלב אותה בכלל עםמישראל ויחד עם זאת לשמר את הצביון היהודי עם הסגולות הטובות .המשך 08:26 20.01.2026
אבי
גם בן גוריון חשב כך ותראה היום08:25 20.01.2026
א
גזענות בנוסח התהליכים של גולן... אבל אין לרקוב הזה שום בעיה עם הערבים שאיתם כל מפלגות השמאל מתכוונות להקים את ממשלתן - עם נציגיהם, רע"מ והמשותפת-נציגות חמאס שעם חמאס פועלות...
גזענות בנוסח התהליכים של גולן... אבל אין לרקוב הזה שום בעיה עם הערבים שאיתם כל מפלגות השמאל מתכוונות להקים את ממשלתן - עם נציגיהם, רע"מ והמשותפת-נציגות חמאס שעם חמאס פועלות להשמדת ישראל!!המשך 08:17 20.01.2026
יגאל
הוא התכוון ככל הנראה של תהיה חברה חרדית בסגנון הנוכחי אלא בסגנון צוואתם של ראשונים שכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה. וכל המקדישים חייהם לתורה לא יהפכו זאת...
הוא התכוון ככל הנראה של תהיה חברה חרדית בסגנון הנוכחי אלא בסגנון צוואתם של ראשונים שכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה. וכל המקדישים חייהם לתורה לא יהפכו זאת קרדום לחפור בו. והרבה יתפרנסו ממלאכה בלבן ולא בשחור ויקדישו עיתים לתורה מי יותר ומי פחות ויהיו חרדים באמת לדבר השם והתורה תהפוך לתורת חיים כמים לים מכסים.המשך 08:40 20.01.2026
