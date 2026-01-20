ציוץ שפרסם יוסף ישראל, כתב חדשות החוץ של חדשות 13, בתגובה לדברי יו״ר ש״ס אריה דרעי על מצוקת הציבור החרדי, עורר סערה ברשת. לאחר הביקורת והתגובות הרבות, פרסם ישראל הבהרה נוספת

יוסף ישראל, כתב חדשות החוץ של חדשות 13, פרסם אתמול (שני) ציוץ חריף בחשבון ה-X שלו (לשעבר טוויטר), בו הציג חזון רדיקלי לעתידה של החברה הישראלית. בציוץ, שהפך במהרה לויראלי ועורר דיונים סוערים, כתב ישראל: "המטרה שלאורה מדינת ישראל צריכה לצעוד: שבעוד 50 שנה לא תהיה חברה חרדית. בכלל. רק במוזיאונים".

הדברים נכתבו כתגובה ישירה לדבריו של יו"ר ש"ס, אריה דרעי, שהתייחס למצוקה הכלכלית ולסנקציות המופעלות על הציבור החרדי סביב סוגיית הגיוס והתקציבים. דרעי הזהיר מפני ההשלכות של הלחץ הכלכלי ואמר: "כאשר דוחפים בבת־אחת אוכלוסייה גדולה מאד למצוקה, אנשים נאלצים לחפש פתרונות אחרים והתוצאות עלולות להיות קשות ומרות".

בעקבות התגובות הרבות והסערה שהתעוררה, פרסם היום ישראל הבהרה בה חידד את עמדתו, תוך שימוש במינוחים חריפים אף יותר כלפי ההתנהלות הכלכלית-חברתית של המגזר: "הבהרה כי נראה לי שפוספס", כתב ישראל בציוץ המשך, "בשביל להיות יהודי דתי שומר מצוות, ולא משנה באיזו אדיקות, לא צריך להיות ב'חברה חרדית' סגורה שמתעלקת על המדינה".

הוא המשיך וטען כי מודל החיים הנוכחי הוא שריד היסטורי שאין לו מקום במדינה מודרנית: "זאת תפיסה גלותית שצריכה להיעלם. אנחנו בכל מקרה לא צריכים להחזיק את השטעטל הזה על הכתפיים שלנו. בעוד 50 שנה אינשאללה לא תהיה כזאת".