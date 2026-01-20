בית המשפט אישר אמש (שני) בשעות הלילה את בקשת המדינה לבצע נתיחה בגופות הפעוטות ליה גולובנציץ וארי כץ ז"ל שנהרגו באסון הנורא ברוממה לצורכי חקירה. ההחלטה ניתנה במסגרת ההליך המתנהל לבירור נסיבות המקרה.
סניגור משפחות הילדים ביקש עיכוב ביצוע של ההחלטה, במטרה לאפשר הגשת ערר לבית המשפט המחוזי. בית המשפט נענה לבקשה והורה על עיכוב זמני, תוך הקצבת מועד להגשת הערר עד השעה 12:00 בצהריים.
כאמור, חרדים קיצונים הפגינו אתמול בצומת בר-אילן בירושלים במחאה על הכוונה לבצע נתיחה בגופותיהם של שני פעוטות שמתו היום באסון בגן ילדים בשכונת רוממה. המפגינים חסמו את צומת הרחובות בר-אילן וירמיהו ומנעו מאוטובוסים וכלי רכב לעבור.
במכון לרפואה משפטית הושלם תהליך הבדיקה החיצונית של גופות הפעוטות. על פי הגורמים הרשמיים, הבדיקה לא הובילה למסקנה סופית באשר לסיבת המוות.
