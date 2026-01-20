על פי נתוני ארגוני זכויות אדם באיראן, מספר ההרוגים המאומתים מאז תחילת המחאות באיראן הגיע ל־4,029, רובם מפגינים, לצד ילדים, אזרחים וכוחות המזוהים עם השלטון, כאשר אלפי מקרי מוות נוספים עדיין מצויים בבדיקה

ביום ה-24 למחאות באיראן נמשכת האלימות כנגד המפגינים ושליטת השלטון במידע ובתקשורת. על פי נתונים מצטברים של ארגון זכויות האדם HRANA, מספר ההרוגים המאומתים הגיע ל־4,029, בעוד שמספר מקרי המוות שנמצאים בבדיקה עומד על 9,049. לפחות 5,811 בני אדם נפצעו באורח קשה במהלך האירועים, ומספר העצורים הכולל עלה ל־26,015.

במקביל, איראן נכנסה ליום ה־13 של ניתוק נרחב של רשת האינטרנט. גם אם יתבצע חידוש חלקי של החיבור, בשלב זה לא ברור האם תתאפשר חזרה לגישה לפלטפורמות זרות. ראש ועדת הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגון גילדת המחשוב של איראן אמר כי בנסיבות הנוכחיות אין אפשרות לחיבור מחדש של פלטפורמות בינלאומיות.

לפי דיווחים, הניתוק ממשיך לשמש כלי מרכזי לשליטה במרחב הציבורי ולהגבלת זרימת המידע. ארגון NetBlocks דיווח על רמות קישוריות נמוכות במיוחד, לצד חיבורים קצרים ומקוטעים, אשר אינם מעידים על חזרה מלאה של האינטרנט. ההערכה היא כי מדובר בניסיון לאפשר פעילות מצומצמת של מערכות מנהליות ובנקאיות, מבלי להשיב לציבור גישה רחבה לרשת.

בצד התקשורתי, הושעה היום העיתון "הם־מיהן" בהחלטת מועצת הפיקוח על העיתונות. עורך העיתון מסר כי ההשעיה נבעה מפרסום מאמרים שעסקו, בין היתר, בטענות לפגיעה בנייטרליות רפואית במהלך המחאות. מהלך זה מצטרף להגבלות האינטרנט ומחזק את השליטה על השיח הציבורי.

לפי הנתונים המצטברים עד כה, תועדו 625 מוקדי מחאה ב־188 ערים וב־31 מחוזות. מתוך ההרוגים המאומתים, 3,786 הוגדרו כמפגינים, 28 כקטינים, 180 ככוחות המזוהים עם השלטון ו־35 כאזרחים שאינם מפגינים. בנוסף תועדו 167 מקרים של שידור הודאות בכפייה.