חרדים קיצונים הפגינו הערב (שני) בצומת בר-אילן בירושלים במחאה על הכוונה לבצע נתיחה בגופותיהם של שני פעוטות שמתו היום באסון בגן ילדים בשכונת רוממה. המפגינים חסמו את צומת הרחובות בר-אילן וירמיהו ומנעו מאוטובוסים וכלי רכב לעבור.
בנוסף, בעיר בית שמש חרדים קיצוניים הפגינו ומנעו תנועת כלי רכב. באחד המוקדים, המפגינים שברו מטף של אוטובוס.
במקביל, במכון לרפואה משפטית הושלם תהליך הבדיקה החיצונית של גופות הפעוטות. על פי הגורמים הרשמיים, הבדיקה לא הובילה למסקנה סופית באשר לסיבת המוות. לנוכח זאת, הפרקליטות ומשטרת ישראל ביקשו לבצע נתיחה מלאה במטרה להגיע לחקר האמת.
מהמכון לרפואה משפטית נמסר קודם לכן, שהסיבה למוות ככל הנראה נגרמה מהתייבשות מחום קיצוני.
נזכיר כי באסון הנורא היום בירושלים, נהרגו 2 תינוקות ועוד 53 תינוקות פונו לבית החולים.
