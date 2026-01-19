עורך דינה של מנהלת הפעוטון מהאסון הנורא ברוממה בירושלים שם נפטרו 2 תינוקות, מסר: "אין למרשתנו ידיעה כיצד אירע האסון הנורא והטרגי"

עורך דינה של מנהלת הפעוטון, עו"ד אורי קורב, התייחס הערב (שני) לתקרית הקשב בירושלים בה נהרגו 2 תינוקות, ומסר: "אין למרשתנו ידיעה כיצד אירע האסון הנורא והטרגי והיא משתפת פעולה באופן מלא בחקירה, במטרה לסייע בחקר האירוע. אנו סומכים על רשויות האכיפה שיבצעו את מלאכתם".

נזכיר כי ליה גולובנציץ וארי כץ, הם הפעוטות שנפטרו באסון הנורא במעון ברוממה. אמה של ליה פרסמה תמונה שלה וכתבה: "ליה שלי תודה שהיית שלי, נשמתך תהיה בתוכי לנצח. ברוך דיין האמת".

מבית החולים הדסה עין כרם נמסר: "כלל התינוקות והפעוטות אשר פונו אל בתי החולים של הדסה מן האירוע בפעוטון בירושלים, יושארו הלילה לאשפוז לשם השגחה. בהדסה הר הצופים 25 ילדים, בהדסה עין כרם 18 ילדים. כולם במצב קל ויציב, בהכרה מלאה".

עוד באותו נושא התינוקות שנפטרו באסון בירושלים: ליה גולובנציץ וארי כץ 18:55 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

פרופ׳ יורם וייס, מנכ״ל הדסה מסכם: ״עם היוודע האירוע ומאפייניו וסדר הגודל מבחינת כמות הנפגעים, הוכרז בבתי החולים של הדסה אר״ן – אירוע רב נפגעים. אל יחידות הטראומה הגיעו במהירות בעלי תפקידים רבים לסיוע ומומחים ברפואת ילדים, רפואת חירום, טוקסיקולוגיה, נשימה וטיפול נמרץ.