הדיונים סביב חברי הוועדה שינהלו את רצועת עזה – נמשכים. על פי הדיווח של ירון אברהם, טראמפ החליט באופן סופי שטורקיה וקטאר יקחו חלק בניהול

לאחר שבמוצאי שבת ארה"ב פרסמה את שמות חברי הוועדה שצפויים לנהל את רצועת עזה בשלב ב', ונכללים בין היתר טורקיה וקטאר, כעת מתפרסמים הפרטים מאחורי הקלעים.

על פי הדיווח של ירום אברהם בחדשות 12, במוצאי השבת הוציאה לשכת רה"מ הודעה שבה מדגישה ישראל את חוסר שביעות הרצון שלה מפרסום רשימת הנציגים של הוועד המנהל בעזה, אותו גוף שאחראי על יישום התכניות של מועצת השלום.

בסוף ההודעה נכתב באופן תמוה שרה"מ הנחה את שר החוץ סער לפעול בעניין מול מזכיר המדינה רוביו. זה היה נראה מוזר בזמן אמת, וזה עוד יותר מוזר עכשיו, כי אנחנו מספרים הערב שנתניהו עצמו שוחח עם רוביו שעות ספורות בלבד אחרי שהנחה את סער לדבר איתו.

עוד כתב אברהם: ובמילים אחרות, את המשבר – אם קיים כזה באמת – בין ישראל לארהב – בסוגיית עזה – ניהל נתניהו. רק כיוון שמדובר בסוגייה נפיצה פוליטית ותדמיתית, היה נוח לו לומר שמי שינהל את המגעים יהיה סער מול רוביו.

על פי שני מקורות שבקיאים בפרטי השיחה, רוביו מבהיר לנתניהו בשיחה שאין דרך חזרה, שקטר וטורקיה יקחו גם יקחו חלק ביום שאחרי בעזה בכל הנוגע לוועד המנהל. נתניהו משמיע הסתייגויות בעיקר לגבי ההודעה עצמה שלא תואמה, אבל גם הוא יודע שאין הרבה מה לעשות ברגע שטראמפ הכריז ופרסם את ההודעה ברבים".

כעת טרם ברור לאן המהלך הזה יוביל, אך מוקדם יותר היום נתניהו חזר ואמר שוב כי הוא לא יסכים שגורמים מקטאר ומטורקיה ינהלו את עזה.

תגובת לשכת ראש הממשלה: "ראש הממשלה נתניהו הנחה את שר החוץ סער לפעול בעניין זה מול מזכיר המדינה האמריקני. יחד עם זאת, ראש הממשלה קיים שיחה עם מזכיר המדינה, איתו הוא מקיים קשר רציף".