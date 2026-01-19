מסוק קרב הוקפץ ביום שישי האחרון לגבול מצרים, לאחר שביום שישי האחרון זוהה רחפן גדול מימדים במערכות הגילוי של חיל האוויר – אך בגלל תקלה היירוט נכשל

רחפן גדול מימדים זוהה בליל שישי האחרון במערכות הגילוי של חיל האוויר – כשהוא עושה את הדרך למצרים, ככל הנראה כדי להעמיס ולהבריח לישראל אמצעי לחימה. על פי הדיווח בi24NEWS, למרחב הוקפץ מסוק קרב, אך בעקבות תקלה שהתגלתה במערכת התותח – היירוט נכשל.

המסוק שהוזנק, היה בטיסת מבחן באזור והוסת כדי ליירט את ההברחה. הטייס התביית על הרחפן באוויר וקיבל פקודת אש – אך הירי כאמור לא צלח.

אחרי ניסיון הירי, ניסו באמצעי נוסף להפיל את הרחפן – וגם הוא כשל. גורמים בצה"ל טוענים שמדובר באירוע שדורש קבלת החלטות מהירה בשטח, במסוק שלא היה בכוננות יירוט. גורם אחר טוען שנפתח תחקיר בחיל להבין מדוע כשל היירוט.

עוד באותו נושא אירוע ביטחוני חמור נחשף בגבול מצרים

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל פועל אל מול תופעת ההברחות ברחפנים בשיתוף פעולה עם כלל גופי הביטחון. צה"ל ממשיך לרכז מאמץ לתגבור ושכלול אמצעים טכנולוגיים בגבולות למען שיפור דרכי הפעולה, ומבצע עבודת מטה מעמיקה בנושא במטרה לשפר את המענה להתמודדות עם התופעה. עם זאת, ההגנה איננה הרמטית. תקלה התגלתה במסוק קרב כשניסה ליירט רחפן – הברחת האמל"ח הושלמה בהצלחה".