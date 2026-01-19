הקבינט המדיני המצומצם קבע כי ישראל לא תפתח את מעבר רפיח לתנועה, למרות הדרישה האמריקאית, במסגרת קידום שלב ב' של הפסקת האש

הקבינט המדיני המצומצם שכונס אמש על ידי ראש הממשלה, סירב לדרישה האמריקאית לפתוח את מעבר רפיח, במסגרת המעבר לשלב ב' בהפסקת האש ברצועה. על פי הפרסום של הכתב המדיני איתמר אייכנר בחדשות Ynet.

במהלך הדיונים המדיניים שקיים אתמול ראש הממשלה, לאחר הודעת ארצות הברית על משתתפי מועצת השלום לניהול הפסקת האש בעזה, ביניהם גם קטאר וטורקיה, להם ישראל מתנגדת.

במהלך הדיונים קבע הקבינט המדיני המצומצם כי מעבר רפיח לא יפתח, למרות דרישת ארצות הברית. במיוחד לאור חוסר הבהירות סביב סמכויות המועצה החדשה, ושיתופם של קטאר וטורקיה, שבוצע ללא ידיעת הממשלה.

על פי בכיר ישראלי "הכנסת טורקיה וקטאר הייתה על הראש של נתניהו. זו נקמה של קושנר וגם וויטקוף בו, בשל התעקשותו שלא לפתוח את המעבר לפני החזרתו של החלל החטוף רן גואילי".