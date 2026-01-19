בתקופת השר בן גביר: זינוק חד בתפיסות אמצעי לחימה, עלייה של יותר מ-50% מאז 2021. השר בן גביר: "המספרים מדברים בעד עצמם. אנחנו מגבירים את המשילות"

נתוני מערכת האכיפה מצביעים על עלייה חדה ומתמשכת בתפיסות אמצעי לחימה בישראל, עם קפיצה משמעותית בין שנת 2021 לשנת 2025, הן במספר אירועי התפיסה והן בכמות כלי הנשק שנתפסו בפועל. ההשוואה בין שנת 2021 בו כיהן השר לביטחון לאומי דאז, עומר בר-לב (העבודה) לשנת 2025 בה מכהן שר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מציגה שינוי ברור: יותר תפיסות, יותר נשק שמוצא מהרחוב, ויותר פעילות מבצעית רציפה, בקנה מידה שלא נראה בשנים קודמות.

תפיסות אמל״ח, בהשוואה בין השנים: בשנת 2021 היו 2,155 תפיסות אמל"ח. בשנת 2025 היו 3,288 תפיסות אמל"ח. מדובר בעלייה של כ-52% במספר אירועי תפיסת האמל״ח בין שתי תקופות הזמן.

תפיסת כלי ירייה וחיקויי נשק, בהשוואה בין השנים: בשנת 2021 נתפסו 2,570 כלי ירייה וחיקויי נשק. בשנת 2025 נתפסו 4,462 כלי ירייה וחיקויי נשק, זינוק של כ-73% לעומת שנת 2021.

התפיסות כוללות אקדחי הזנקה, נשקי גז מוסבים, אקדחים ורובים מאולתרים, דמויי M-16, לצד נשקים תקניים – אקדחים, רובי ציד, M-16 ונשק תקני נוסף. במקביל לעלייה בתפיסות בתוך הארץ, נרשמה העמקה בפעילות סיכול הברחות אמל״ח בגבולות המדינה. העלייה בתפיסות, ובפרט בנשקי M-16, מיוחסת לפעילות משולבת של משטרת ישראל וצה״ל בזירה הפנימית, ביהודה ושומרון ובגבולות, כולל סיכולים באמצעות רחפנים.

תגובת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: "המספרים מדברים בעד עצמם. אנחנו מגבירים את המשילות, מוציאים נשק מהרחוב ופועלים בנחישות נגד עברייני האמל״ח בכל מקום ובכל דרך חוקית. זו הצלת חיים, יום יום".