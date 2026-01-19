ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו, צחי ברוורמן, מורחק שוב מלשכת נתניהו, לאחר שהמשטרה ערערה לבית המשפט המחוזי

כפי שקרה פעמים רבות לאורך הדיונים סביב חקירות לשכת נתניהו, לאחר שבית משפט השלום בראשון לציון תקף את המשטרה והפרקליטות בביקורת חריפה, בית המשפט המחוזי הופך את החלטת השלום, ומרחיק את צחי ברוורמן מלשכת ראש הממשלה.

בית המשפט המחוזי, בראשות השופט הבכיר יעקב שפסר, קיבל ערר שהגישה המדינה וקבע כי בעניינו של ברוורמן קיים חשד סביר ברף משמעותי לעבירות של שיבוש הליכי חקירה, מסירת ידיעה רשמית ומרמה והפרת אמונים. חשד המצדיק הטלת תנאים מגבילים, גם אם באופן מידתי ומצומצם יותר מזה שביקשה המדינה מלכתחילה.

המחוזי דוחה את הביקורת על המשטרה

בניגוד לקביעות החריפות של בית משפט השלום, שקבע כי החקירה נפתחה "בעצלתיים" ואף הטיל ספק בהתנהלות היחידה החוקרת, המחוזי קבע כי מדובר בחקירה מורכבת, רגישה ובעלת היבטים ביטחוניים, המחייבת תכנון מוקדם, קבלת אישורים מיוחדים והפעלת כלים חקירתיים שאינם שגרתיים.

עוד באותו נושא ההגבלות על אוריך וברוורמן הוארכו בעוד 48 שעות



לדברי השופט שפסר, עיון בחומרי החקירה מלמד כי לא מדובר במחדל חקירתי, אלא בניהול חקירה זהיר ומדורג.

המחוזי קבע כי יש הצדקה להטלת תנאים מגבילים, אך באופן מידתי יותר:

הרחקה מלשכת ראש הממשלה עד 26.1.26 – מוצדקת ואינה מהווה איסור עיסוק.

איסור יצירת קשר – מוצדק, אך בוצע תיקון: במקום נוסח כוללני, נקבעה רשימה מוגדרת של גורמים בלשכת רה"מ שאסור ליצור עמם קשר עד 10.2.26.

איסור יציאה מהארץ – מוצדק לצורכי חקירה, אך קוצר עד 30.1.26.

נותרה ערבות עצמית והתחייבות להתייצבות ואי־שיבוש

בשורה התחתונה: המחוזי הפך את החלטת השלום, חיזק את עמדת המדינה באשר לעוצמת החשד והצורך בתנאים, אך גם לא קיבל את ערר המשטרה במלואו.