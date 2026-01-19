מקורות בתנועת חמאס ברצועת עזה טוענים כי חלק מהנהגת הארגון נערכת לאפשרות של יציאה מהרצועה ״באופן בטוח״, זאת לאחר ביצוע סידורים הקשורים לעתיד הרצועה במסגרת השלב השני של הסכם הפסקת אש

על פי הדיווח היום (שני) בעיתון ״א-שרק אל-אווסט״, שלושה מקורות מחמאס, בדרגים מדיניים וצבאיים, כולם תושבי הרצועה, מסרו כי חלק מהדמויות הבכירות שנותרו בחיים מתכוננות ליציאה מתואמת. אחד המקורות ציין כי מדובר ביציאה וולונטרית, במסגרת הסדרים מסוימים ובתיאום מלא עם הנהגת התנועה מחוץ לרצועה. מקור נוסף אמר כי בכירים אחרים, בעיקר מהדרג הצבאי, מתנגדים ליציאה בכל תנאי.

עוד באותו נושא דיווח מפתיע: זו הסיבה שבכירי חמאס ניצלו מהחיסול 18:10 | חדשות סרוגים 14 0 😀 👏

במהלך שנות הלחימה חזרה חמאס והצהירה בפומבי כי היא דוחה את האפשרות להוצאת הנהגתה מרצועת עזה. עם זאת, לפי הדיווח, בין השמות הנשקלים ליציאה נמצאות גם דמויות שמונו לאחרונה לתפקידי הנהגה במשרד המדיני של חמאס בעזה, במסגרת סידורים פנימיים שנועדו לארגן מחדש את פעילות הארגון.

עוד נטען כי בין העוזבים האפשריים מצויים אסירים פלסטינים ששוחררו בעסקת שליט בשנת 2011, ומחזיקים כיום בתיקים שונים בהנהגת חמאס. לפי המקורות, חלקם צפויים לעבור לטורקיה.

מנגד, מקור בכיר בחמאס השוהה מחוץ לרצועה הכחיש את הדברים ואמר כי אין אמת בפרסומים על יציאת בכירים, וכי הנושא כלל לא עלה לדיון. מקור נוסף מתוך הרצועה אמר כי אין לו מידע בנושא.

לפי הדיווח, ייתכן שחלק מהיציאה, אם תתבצע, תהיה לתקופה ממושכת של מספר שנים ולמדינות שונות. מקורות אחרים ציינו כי חלק מהבכירים עשויים לצאת לפגישות במצרים עם גורמי ביטחון, בנוגע לסוגיות הקשורות לכוחות הביטחון הממשלתיים בעזה ולנושאים נוספים, ולאחר מכן לשוב לרצועה.