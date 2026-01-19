יונתן אוריך עבר בדיקת פוליגרף עצמאית, בה הוא נשאל מספר שאלות על אלח פלדשטיין ויצא דובר אמת

יונתן אוריך עבר בדיקת פוליגרף עצמאית, עורכי דינו עמית חדד ונועה מילשטיין, פרסמו את התוצאות כעת (שני) בהן הוכח כי הוא דובר אמת.

לטענתם, דו״ח הפוליגרף נמסר היום על ידי יונתן אוריך למשטרת ישראל.

להלן השאלות:

האם ידעת על הדלפת המסמך לבילד (Bild) לפני שהוא פורסם? תשובה: לא, האם הנחית את אלי פלדשטיין להדליף את המסמך לבילד? תשובה: לא, האם חיברת את אלי פלדשטיין לאינהורן כדי להדליף את המסמך לבילד? תשובה: לא.

האם אלי פלדשטיין עדכן אותך בדבר הפגישה הנטענת שלו עם צחי ברוורמן על חקירה של הדלפה מטעם מחב"מ? תשובה: לא.

להלן תוצאות הבדיקה:

״לפי תוצאות בדיקת הפוליגרף שנעשתה למר יונתן אוריך ועל פי תגובותיו הפיזיולוגיות לכל השאלות הרלוונטיות נמצא שהוא דובר אמת״.