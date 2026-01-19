יונתן אוריך עבר בדיקת פוליגרף עצמאית, עורכי דינו עמית חדד ונועה מילשטיין, פרסמו את התוצאות כעת (שני) בהן הוכח כי הוא דובר אמת.
לטענתם, דו״ח הפוליגרף נמסר היום על ידי יונתן אוריך למשטרת ישראל.
להלן השאלות:
האם ידעת על הדלפת המסמך לבילד (Bild) לפני שהוא פורסם? תשובה: לא, האם הנחית את אלי פלדשטיין להדליף את המסמך לבילד? תשובה: לא, האם חיברת את אלי פלדשטיין לאינהורן כדי להדליף את המסמך לבילד? תשובה: לא.
האם אלי פלדשטיין עדכן אותך בדבר הפגישה הנטענת שלו עם צחי ברוורמן על חקירה של הדלפה מטעם מחב"מ? תשובה: לא.
להלן תוצאות הבדיקה:
״לפי תוצאות בדיקת הפוליגרף שנעשתה למר יונתן אוריך ועל פי תגובותיו הפיזיולוגיות לכל השאלות הרלוונטיות נמצא שהוא דובר אמת״.
דוד פיק
לשאול את הקפפלניסטים למינהן - אם הם אינם שומרים מצות , ואין להם כונה לקבל עול מלכות מלכות שמים . מה הם עושים בארץ ??? הרי היא ניתנה על...
לשאול את הקפפלניסטים למינהן - אם הם אינם שומרים מצות , ואין להם כונה לקבל עול מלכות מלכות שמים . מה הם עושים בארץ ??? הרי היא ניתנה על תנאי. אנו אומרים זאת בקריאת שמע פעמיים ביום . ואם זה לא מספיק- שיפתחו את ספר דברים, הכל שם מנומק ספציפית באשר לזכויותינו על הארץ הכוללת את יהודה , שומרון ועזההמשך 19:52 19.01.2026
מוישיק
החשוד בבגידה, בחר מכון מטעם והעביר תוצאות למשטרה. שיגיע לשבכ לבדיקה אמינה.19:51 19.01.2026
