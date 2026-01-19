הסנאטור האמריקאי הבכיר והמקורב לטראמפ תקף בחריפות את השלטונות הסוריים, בעקבות המתקפה על מעוזי הכורדים בצפון המדינה

בעקבות מסע הכיבושים המתמשך של השלטון הסורי, נגד המיעוט הכורדי בסוריה, ושחרורם של אלפי אסירי דאע"ש שהוחזקו בצפון המדינה. הסנאטור הרפובוליקני הבכיר לינדזי גרהאם, שיגר איום חריף למשטר החדש בסוריה.

"אם כוחות הממשלה הסורית תמשיך להתקדם בכיבושיה צפונה אל א-רקה, אדחוף להחזרת 'חוק הקיסר' על סטרואידים!". חוק הקיסר, שהושהה על ידי הקונגרס לפני מספר שבועות, הוא חקיקה אמריקאית שהטילה סנקציות משתקות על המשטר הסורי בעקבות מלחמת האזרחים.

גרהאם המשיך ותקף: "מסתבר שאף אחד בסוריה לא מקשיב לי או לאף גורם רשמי ממשלת ארצות הברית, אם זה ימשך, לא רק שנפעיל סנקציות מרסקות עצמות, זה גם יפגע באופן נצחי ביחסים בין ארצות הברית למשטר החדש בסוריה, אם אתם חושבים שאנחנו מבלפים, תמשיכו".

עוד באותו נושא ג'יהאדיסטים על מלא: השלטון הסורי שחרר אלפי אנשי דאע"ש

הסנאטור הבכיר הודיע בתקיפות: "ניסיתי להיות הוגן למשטר החדש, אך נראה שזה נופל על אוזניים ערלות, אם אתם רוצי סכסוך עם הסנאט האמריקאי, תמשיכו, ותעשו נזק קבוע ליחסים בין המדינות".

גרהאם הוסיף והציב אולטימטום חריף: "אתם על קרח דק, אם אתם רוצים לבחון אותנו, המשיכו קדימה, אם אתם רוצים להציל את היחסים עם ארה"ב, תסתובבו מיד".