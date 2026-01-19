בראיון ל'מעריב' הוא אומר: עד כה בדיקות הדם לא הראו עדות למחולל או רעלן, עדיין נצטרך להמתין לסוף הבדיקות אבל ממה שבדקנו עד כה, זה לא פחמן חד חמצני כפי שסברו בהתחלה, וזו לא מחלה זיהומית. כמרכז שטיפל במאות חולי חצבת בהם גם תינוקות וילדים, חלקם במצב קריטי, אפשר לומר בוודאות שהילדים גם לא מתו מחצבת שמתנהגת אחרת לגמרי.
ניתן לשער בזהירות שמדובר במוות שהתחולל במהירות, כנראה מהרעלה כלשהי, עם או בלי שילוב של צפיפות, חום או התייבשות".
זה חיזוק נוסף להשערה שכולם נחשפו למשהו סביבתי. נערכנו בבית חולים גם עם תא חמצן, למקרה שאכן מדובר בהרעלת פחמן חד חמצני, אבל בדיקות הדם אישרו שזוהי אינה הרעלה כזו. ייתכן שזו הרעלה אחרת שלא ניתן למדוד, אבל הסבירות היא כך או כך שמדובר במשהו סביבתי שם שהוביל לאסון".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
גילה
דעתי שהחרדים חסרי אחריות ובורים.19:30 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לינוי שביט
בתגובה ל: גילה
זה לא חרדים בכללי ודברי בכבוד.19:41 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
האמת
בתגובה ל: גילה
"שמירת שבת מצילה" ,"צדקה תציל ממוות","השם אוהב אותי","האברכים שומרים עלינו ומקיימים העולם" וכו' ובמציאות? אסון כל כמה ימים. צדיק,יש לך דקה להניח מדים? לרב שלך יש כבר מספיק דירות וכסף.20:12 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יולי ביתלשטיין
מה שהרג את התינוקות האומללים האלו, זה ההורים המזניחים וחסרי האחריות שהפקירו אותם בתוך מחסן תינוקות, בחסות 3 נשים חסרות יכולת.19:37 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אמת
"שמירת שבת מצילה" ,"צדקה תציל ממוות","השם אוהב אותי","האברכים שומרים עלינו ומקיימים העולם" וכו' ובמציאות? אסון כל כמה ימים. צדיק,יש לך דקה להניח מדים? לרב שלך יש כבר מספיק דירות וכסף.20:12 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יולי ביתלשטיין
מה שהרג את התינוקות האומללים האלו, זה ההורים המזניחים וחסרי האחריות שהפקירו אותם בתוך מחסן תינוקות, בחסות 3 נשים חסרות יכולת.19:37 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גילה
דעתי שהחרדים חסרי אחריות ובורים.19:30 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לינוי שביט
בתגובה ל: גילה
זה לא חרדים בכללי ודברי בכבוד.19:41 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
האמת
בתגובה ל: גילה
"שמירת שבת מצילה" ,"צדקה תציל ממוות","השם אוהב אותי","האברכים שומרים עלינו ומקיימים העולם" וכו' ובמציאות? אסון כל כמה ימים. צדיק,יש לך דקה להניח מדים? לרב שלך יש כבר מספיק דירות וכסף.20:12 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר