פרופ', מנהל בית החולים הדסה עין כרם, התייחס לאסון הקשה היום (שני) בשכונת רוממה בירושלים, בו נפטרו 2 תינוקות בפעוטון ביתי, ועוד 53 תינוקות פונו לבתי החולים.

בראיון ל'מעריב' הוא אומר: עד כה בדיקות הדם לא הראו עדות למחולל או רעלן, עדיין נצטרך להמתין לסוף הבדיקות אבל ממה שבדקנו עד כה, זה לא פחמן חד חמצני כפי שסברו בהתחלה, וזו לא מחלה זיהומית. כמרכז שטיפל במאות חולי חצבת בהם גם תינוקות וילדים, חלקם במצב קריטי, אפשר לומר בוודאות שהילדים גם לא מתו מחצבת שמתנהגת אחרת לגמרי.

ניתן לשער בזהירות שמדובר במוות שהתחולל במהירות, כנראה מהרעלה כלשהי, עם או בלי שילוב של צפיפות, חום או התייבשות".