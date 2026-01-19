המעצב שהקים את בית האופנה הנושא את שמו בשנת 1960, והלביש בני מלוכה, נשות נשיאים וכוכבות קולנוע, נחשב לדמות מרכזית בעיצוב האיטלקי ובזוהר הבינלאומי של סוף המאה העשרים

מעצב האופנה האיטלקי ולנטינו גאראווני הלך לעולמו היום (שני) בביתו שברומא והוא בן 93. גרוואני נחשב לאחת הדמויות המרכזיות בעולם האופנה במחצית השנייה של המאה העשרים, והיה מזוהה עם קו עיצוב אלגנטי, מוקפד ורב השפעה.

גאראווני הקים את בית האופנה הנושא את שמו בשנת 1960, וזכה לפרסום עולמי בזכות עיצוביו לבני מלוכה באירופה, לנשות נשיאים בארצות הברית ולכוכבות קולנוע ותרבות. הוא נודע בגזירה מדויקת, תשומת לב לפרטים נשיים כמו פפיונים, מלמלות, תחרות ורקמות, ובשימוש בצבע אדום ייחודי שהפך לסימן ההיכר שלו.

בין לקוחותיו הבולטות לאורך השנים נמנו אליזבת טיילור, אודרי הפבורן וסופיה לורן. ז’קלין קנדי לבשה שמלה בעיצובו בחתונתה עם אריסטו אונאסיס, ובהמשך זכו יצירותיו לחשיפה מחודשת גם על שטיחי פרסים וטקסים רשמיים, כאשר שחקניות מובילות בחרו ללבוש שמלות בעיצובו.

ולנטינו גרוואני נולד בשנת 1932 בעיר ווגרה שבאיטליה. כבר בגיל צעיר החליט לעסוק בעיצוב אופנה, למד במילאנו ובהמשך עבר לפריז, שם רכש הכשרה מקצועית ועבד לצד מעצבים בולטים. בסוף שנות החמישים שב לאיטליה והקים את בית האופנה שלו ברומא, בתחילה ברחוב ויה קונדוטי.

לצד שותפו העסקי ג’אנקרלו ג’יאמטי, הצליח גרוואני לבסס את המותג כאחד הבולטים בעולם, חרף קשיים כלכליים בתחילת הדרך. נקודת מפנה מרכזית הגיעה בסוף שנות השישים, עם קולקציית שמלות לבנות שזכתה לשבחים רחבים והציבה אותו בשורה הראשונה של מעצבי האופנה באיטליה ובעולם.

בשנות השבעים והשמונים הרחיב גאראווני את פעילותו גם לבגדים מוכנים ללבישה, תוך שמירה על קו יוקרתי ורשמי. בשיא פעילותו נחשב בית ולנטינו לאחד ממותגי האופנה המובילים באיטליה, עם היקפי ייצוא משמעותיים.

בשנת 2008 פרש גאראווני מעשייה יומיומית בעולם האופנה, באירוע פרידה רחב היקף שנערך ברומא. גם לאחר פרישתו המשיך להופיע באירועי אופנה מרכזיים ולהיות דמות מוכרת בשורה הראשונה של תצוגות. בשנת 2009 יצא סרט תיעודי שעקב אחר שנותיו האחרונות כמעצב פעיל ועסק בדמותו ובמורשתו.