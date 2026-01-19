דרמה בסוריה: כוחות ג’יהאדיסטיים פתחו מחנות מעצר ושחררו אלפי פעילי דאע״ש ובני משפחותיהם, במהלך השתלטות בצפון המדינה

דרמה בינלאומית בסוריה, כחלק ממסע כיבושים שפתח בו השלטון הסורי בצפון המדינה, השתלטו אנשי ארגון HTS תחת שלטון אל ג'ולאני על מחנות מעצר בהם הוחזקו מחבלי ומשפחות דאע"ש ששלטו בחלקים מסוריה עד לפני מספר שנים.

אלפי משפחות דאע"ש בורחות ממחנה המעצר אל-ח'ול בצפון המדינה. ללא קרדיט.

כוחות המשטר הסורי פתחו את שערי מחנות המעצר ובתי הכלא, אלפים רבים של מחבלי דאע"ש, בני משפחותיהם וילדיהם שוחררו לחופשי.

על פי דיווחים ממקורות אזוריים ובינלאומיים, שערי מחנות המעצר נפתחו ביוזמת הכוחות השולטים בשטח, ואלפי פעילי דאע"ש, נשים וילדים ששהו במחנות מאז קריסת "החליפות האסלאמית" לפני מספר שנים, עזבו את המתחמים ללא כל פיקוח או זיהוי.

בדיווחים ברשתות החברתיות ובתקשורת הערבית נטען כי אלפי פעילי דאע"ש נמלטים מהמחנות ומצטרפים מחדש לכוחות ג'יהאדיסטיים הפועלים בצפון ובמזרח סוריה, תוך ניצול כאוס שלטוני וחולשת מנגנוני האכיפה.

האירוע מתרחש בעקבות מתקפה מדממת ובלתי פוסקת של צבא הג'יהאד של אחמד אל-שרעא יצא למסע כיבושים במעוזים הכורדיים. בתמיכת טורקיה.

הכורדים היו האוכלוסייה המשמעותית ביותר בעצירות דאע"ש בסוריה, ותפקדו כאחראים על בתי הכלא והמתקנים בהם הוחזקו מחבלי דאע"ש ומשפחותיהם.

כעת נמצאים הכורדים תחת מתקפה כוללת, כאשר קיימת שתיקה רועמת במיוחד מכיוון הבית הלבן בנושא.