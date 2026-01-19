אורלי שלום, טכנאית הנשמה בבית החולים הדסה עין כרם, חיבקה והרגיעה תינוק בן שנה מאסון הפעוטון בירושלים: "השמעתי לו מוסיקה מרגיעה"

אורלי שלום, טכנאית הנשמה בבית החולים, הוזעקה היום (שני) אל יחידת הטראומה בהדסה עין כרם, עם היוודע האירוע הקשה בפעוטון.

מתוקף תפקידה הגיעה עם חבריה לצוות ההנשמה על מנת להכין מכשירי הנשמה באם יהיה צורך לחבר אליהם תינוקות. ״אחרי שהכנו את העמדות והמכשירים ראיתי שאין צורך בהנשמה. הצעתי עזרה עם התינוקות הראשונים שפונו אל יחידת הטראומה.

קיבלתי לידיי תינוק מתוק בן שנה, והתמקדתי בעיקר בהרגעה וחיבוק כדי שיצליח להיות רגוע ונינוח. לא עזבתי אותו עד שהגיעה המשפחה שלו ופשוט חיבקתי וליטפתי.״

אורלי ואנשי צוות נוספים – בהם אחיות, מתנדבות שירות לאומי והשירות הסוציאלי, סייעו בטיפול והרגעת התינוקות.

עוד באותו נושא "אסון מוזר": פרטים נוספים על מות התינוקות בירושלים 18:14 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

״הוא נרגע עליי והשמעתי לו מוסיקה מרגיעה ובזמן הזה הצוות יכל לבדוק אותו בעדינות. כשסבא שלו הגיע, העברתי אותו לידיו והוא אפילו התחיל לאכול ואז הגיעו גם ההורים. אני מקווה שלא נגיע לעוד אירועים המוניים שכאלה אבל מרגישה שהייתה לי הזכות הגדולה לעזור ולהרגיע״.