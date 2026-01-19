התפתחות משמעותית בבג"ץ ועדת החקירה: פחות מיממה לאחר שהמדינה ביקשה למחוק את העתירות, החליט בית המשפט העליון היום (שני) שלא להסתפק בהרכב הרגיל, והורה כי הדיון המכריע בתיק יתקיים בפני הרכב מורחב של שבעה שופטים.
בהחלטה קצרה שפורסמה בצהריים, הפעילו השופטים דוד מינץ, אלכס שטיין ויחיאל כשר את סמכותם לחוק בתי המשפט. השלושה קבעו כי הדיון בהתנגדות להפיכת הצו על-תנאי למוחלט השלב הקריטי בתיק יישמע בפני פורום רחב יותר של שופטי העליון. התיק עובר כעת לטיפולו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, שיידרש לקבוע מי הם ארבעת השופטים הנוספים שיצטרפו להרכב
ההחלטה להרחיב את ההרכב מגיעה על רקע תשובה תקיפה במיוחד שהגישה הממשלה לבג"ץ רק אתמול. בתשובתה, הבהירה הממשלה כי היא מתנגדת מכל וכל להקמת ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט, וטענה כי לבית המשפט אין סמכות ("חוסר שפיטות") לכפות עליה צעד כזה בנושא מדיני-ביטחוני.
כזכור, הממשלה הודיעה כי היא מקדמת חקיקה להקמת "ועדת חקירה ממלכתית-לאומית" במודל פוליטי ודחתה את עמדת היועמ"שית לפיה רק ועדה ממלכתית תגן על ישראל בבית הדין בהאג.
טובי ק
לא מאמינים לנשיא של המאפייה יצחק עמית —צריך להתפטר דחוף מכס המשפט ולהקים מפלגת -מאפייה יוצאי הפרקליטות והעליון השמאלנים — הם ברובם יהיו שמאלנים ותושבי תל -אביב רבתי הם...
יוסי
איציק, הלואי שתפסוק, כמובן בניגוד לחוק, שהממשלה חייבת למנות ממלכתית. ואז יגידו לך רשמנו לפנינו. לא יקרה19:13 19.01.2026
נפדי
מחלות והרס מביא עמית על ישראל ואזרחיה היהודים כדאי לתת לו פנסיייה כפולה ולהוציאו לגמלאות . ייטב לישראל ולעם ישראל אם עמית בחוץ לארץ ישאר19:31 19.01.2026
נפדי
יוסי
טובי ק
לא מאמינים לנשיא של המאפייה יצחק עמית —צריך להתפטר דחוף מכס המשפט ולהקים מפלגת -מאפייה יוצאי הפרקליטות והעליון השמאלנים — הם ברובם יהיו שמאלנים ותושבי תל -אביב רבתי הם...
