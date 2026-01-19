האסון הנורא בפעוטון בשכונת רוממה בירושלים: 2 התינוקות שנפטרו הם ליה גולובנציץ וארי כץ. 53 התינוקות שפונו לבית החולים – יישארו הלילה להשגחה

ליה גולובנציץ וארי כץ, הם הפעוטות שנפטרו היום (שני) באסון הנורא במעון ברוממה. אמה של ליה פרסמה תמונה שלה וכתבה: "ליה שלי תודה שהיית שלי, נשמתך תהיה בתוכי לנצח. ברוך דיין האמת".

מבית החולים הדסה עין כרם נמסר: "כלל התינוקות והפעוטות אשר פונו אל בתי החולים של הדסה מן האירוע בפעוטון בירושלים, יושארו הלילה לאשפוז לשם השגחה. בהדסה הר הצופים 25 ילדים, בהדסה עין כרם 18 ילדים. כולם במצב קל ויציב, בהכרה מלאה".

פרופ׳ יורם וייס, מנכ״ל הדסה מסכם: ״עם היוודע האירוע ומאפייניו וסדר הגודל מבחינת כמות הנפגעים, הוכרז בבתי החולים של הדסה אר״ן – אירוע רב נפגעים. אל יחידות הטראומה הגיעו במהירות בעלי תפקידים רבים לסיוע ומומחים ברפואת ילדים, רפואת חירום, טוקסיקולוגיה, נשימה וטיפול נמרץ.

עוד באותו נושא "אסון מוזר": פרטים נוספים על מות התינוקות בירושלים 18:14 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

בהדסה עין כרם, צוות יחידת תא הלחץ וצוות יחידת האקמו הועמדו בכוננות מלאה למקרה הצורך. תגובה מקצועית ומהירה זו של הצוותים אפשרה אבחון מהיר וטיפול ראשוני לכלל התינוקות והפעוטות.

לאורך היום העניק צוות השירות הסוציאלי בשני בתי החולים של הדסה תמיכה וליווי לפעוטות ולהוריהם, סייע בחיבור בין הורים לילדים וסיפק מענה מלא לצרכיהם. אליהם חברו אנשי צוות שונים ובנות השירות הלאומי, אשר עטפו את התינוקות בהמון חום, הרגיעו וליטפו עד שהגיעו בני המשפחות״.