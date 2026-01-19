קרן עם ישראל חי ממשיכה זאת השנה השמינית, במבצע הגרלת דירת יוקרה בירושלים כשמימון הכרטיסים כולו משמש לסיוע חברתי חשוב. הדירה המדוברת- המגיעה מרוהטת לחלוטין- בשווי 1,200,000 דולרים נמצאת בפרויקט חדש ויוקרתי בלב העיר ומשקיפה על נופיה של ירושלים.

בנוסף, חלק מהתרומות יעברו גם למספר מטרות נוספות- סיוע ליכ"ל- יחידת הכלבנים של ישראל שפועלת מסביב לשעון למציאת נעדרים, סיוע לבית תמחוי המאכיל מאות אנשים בכל יום, עזרה לאלמנות ויתומים לקראת חתונה ותרומה למרכזים רפואיים וגני ילדים.

בשנים קודמות התרומות עברו לסיוע באיתור נעדרים, סיוע לחקלאי עוטף עזה וחקלאי הצפון ועוד. כעת, לאחר סיום המלחמה, בקרן עם ישראל חי החליטו לסייע לאזרחים שידם אינה משגת, ולחקלאים שבשנים האחרונות סבלו מקשיים. קרן "עם ישראל חי" מסייעת לחקלאים בישראל כבר למעלה מ- 25 שנים ומימנה שתילת כ-500,000 עצי פרי בכל רחבי הארץ. השנה קרן עם ישראל חי עוזרת ליהדות התפוצות שסובלת מאנטישמיות וניכור בח"ול- ובמקביל הקרן מעודדת עלייה לארץ ומסייעת לעולים חדשים להיקלט בארץ ישראל בצורה המיטבית.

אז מה צריך לעשות ? למהר ולרכוש כרטיס להגרלה לפני שיגמר, גם השנה תמורת 660 שקלים (אפשר ב-10 תשלומים של 66 ש״ח)- נהנים מהטבה כפולה- כרטיס נוסף להגרלת דירת החלומות וגם השתתפות בהגרלת בונוס האחרונה, בשווי 15,000 דולרים שתתקיים ב-3/2, ט"ז שבט.

מכירת הכרטיסים להגרלה תסתיים ב 11/3 אז מהרו לרכוש. ההגרלה תתקיים יום לאחר מכן, ב 12/3.

אז רכשו עכשיו לפני שתסתיים- ותוכלו לקחת חלק ולסייע למטרות החשובות ולאנשים שזקוקים כל כך לסיוע. ניתן לרכוש כרטיס גם באמצעות כספי מעשרות, שכן כל ההכנסות מוקדשות למטרות צדקה וחסד.

