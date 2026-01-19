אסון הפעוטון בירושלים. הכוחות הרבים שהוזעקו לזירה עדיין מנסים להבין את מקור ההרעלה. למרות החשד שמקור ההרעלה היה דליפה של גז שמטרתו הייתה לחמם את החלל, נשלל החשד לדליפת גז מזגנים.
טפסר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה, הדגיש כי מלבד המזגן לא נמצא אמצעי חימום נוסף בחדר.
באסון הקשו מתו 2 תינוקות ועוד עשרות נפצעו. טרם ברור מה החומר שדלף וגרם למותם, בבתי החולים שללו חשד להרעלה. התינוקות ייבדקו במכון לרפואה משפטית (בבדיקת CT חיצונית ולא בנתיחה) בניסיון לסייע בפענוח המניע לאסון.
בית החולים שערי צדק נמצא בקשר עם המשטרה, בנוגע לאפשרות שחרדים קיצוניים ינסו למנוע את מעבר הגופות לאבו כביר.
שירי מנתניה
כואב הלב!18:33 19.01.2026
