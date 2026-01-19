אסון הפעוטון בירושלים. הכוחות הרבים שהוזעקו לזירה עדיין מנסים להבין את מקור ההרעלה. למרות החשד שמקור ההרעלה היה דליפה של גז שמטרתו הייתה לחמם את החלל, נשלל החשד לדליפת גז מזגנים.

טפסר שמוליק פרידמן, מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה, הדגיש כי מלבד המזגן לא נמצא אמצעי חימום נוסף בחדר.