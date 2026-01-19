יו"ר האופוזיציה תקף את רה"מ בעקבות הפגישה במאר-א-לאגו וטען כי הצהרותיו על תיאום עם טראמפ מעידות על אחת משתי אפשרויות: הסכמה שקטה למעורבות טורקיה והרש"פ בעזה, או שהנשיא "לא סופר אותו"

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, תקף היום (שני) במליאת הכנסת בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת דיון 40 החתימות, והתייחס לתיאום שעליו הצהיר נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאחר המפגש ביניהם ב־מאר-א-לאגו.

לדברי לפיד: "ראש הממשלה, היות וחזרת מהמפגש במאר-א-לאגו ואמרת לכולנו שאתה והנשיא טראמפ מתואמים עד הקצה, אז יש שתי אפשרויות: או שהסכמת מאחורי גבנו שתורכיה, קטאר והרשות הפלשתינית יהיו בעזה, או שטראמפ לא סופר אותך ממטר".

עוד אמר לפיד: "טראמפ הבין את מנגנון ההפעלה שלך. הוא הבין שאתה בשנת בחירות, ואתה פוחד להפסיד, אז אם תקבל הזמנה למסיבה, עם כמה מילים יפות וחיבוק גדול מול המצלמות, הוא יוכל לקפל אותך על האינטרסים הבטחוניים הכי חשובים של מדינת ישראל".

עוד הוסיף: "כשמדינת ישראל תיאלץ לחזור להילחם בעזה, יידע כל לוחם שיקראו לו למילואים, זה בגלל הכישלון המדיני שלך. הכישלון המוחלט".

בהמשך דבריו התייחס לפיד גם למערכת הבחירות הקרובה ולנושא המרכזי שלדבריו יעמוד במרכזה. "אנחנו בשנת בחירות, ולכל מערכת בחירות יש נושא. יש דבר שעליו אנשים יוצאים מהבית. פעם זה כן ביבי לא ביבי, פעם זה ימין נגד שמאל, פעם זה כלכלה, פעם זה ביטחון", אמר.

לדבריו, כבר כעת ניתן לזהות את מוקד הבחירות הבאות. "אני יכול לגלות לכם כבר עכשיו מה יהיה הנושא של הבחירות הבאות. הבחירות הבאות יעסקו בשאלה גדולה אחת: על מי אפשר לסמוך? על מי אפשר להסתכל ולהגיד, אני סומך עליהם, אם הם יהיו המדינה תנוהל כמו שצריך", הוסיף.

בהמשך דבריו תקף לפיד את ראש הממשלה גם על התנהלותו מול המפלגות החרדיות. "ראש הממשלה, אתה נסחט על ידי החרדים. אף אחד לא אוהב מנהיגים שאפשר לקפל אותם. גם לא הנשיא טראמפ", אמר.

עוד הוסיף לפיד וטען כי אמון הציבור בראש הממשלה נפגע באופן עמוק. "אתה כבר לא יכול להגיד לבוחרים שהם יכולים לסמוך עליך. יכולת פעם, אתה כבר לא יכול", אמר.

לדבריו, הפגיעה באמון נובעת משורה של אירועים והחלטות. "לא אחרי השבעה באוקטובר, לא אחרי קטאר-גייט, לא בזמן שאתה מקדם חוק השתמטות מחפיר כשצה"ל צועק שחסרים לו לוחמים והילדים שלנו נהרגים ונפצעים באלפיהם", אמר.

בסיום דבריו קשר לפיד את הדברים ישירות למערכת הבחירות הקרובה. "על זה יהיו הבחירות. זה הדבר שאני יכול להגיד לבוחרים ואתה לא יכול. אני יכול להגיד להם, יש על מי לסמוך", הוסיף.