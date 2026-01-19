מזג אוויר הסוער ייצא להפוגה קלה אך יחזור במלוא הכוח לקראת בוף השבוע הקרוב עם ירידה בטמפ' וגשמים מלווים בסופות רעמים.
יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר וקר מהרגיל לעונה. בלילה צפויה קרה במקומות המועדים.
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, וייתכן טפטוף. הרוחות המזרחיות יתחזקו בצפון הארץ ובהרים.
יום חמישי: מעונן בעננות גבוהה ובינונית, וייתכן טפטוף. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. הלחות תרד והטמפרטורות יעלו, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בלילה ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה.
יום שישי: מעונן חלקית עם עלייה באחוזי הלחות. בבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.
יום שבת: מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. בצפון הארץ ייתכן גשם מדי פעם מלווה בסופות רעמים בודדות
