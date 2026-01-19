ראש הממשלה בנימין נתניהו ניצל את דיון 40 החתימות בכנסת לשורת מסרים פנימיים: מאבק חריף בפשיעה בנגב ובחברה הערבית, ביקורת חריפה על הייעוץ המשפטי, התייחסות ממלכתית לאסון בירושלים והצגת מהלכי משילות וביטחון

נתניהו הפתיע והודיע כי קיים וויכוח פתוח בין ממשלת ישראל לממשל טראמפ, והודיע כי למרות אמירות טראמפ המוצהרות, טורקיה וקטאר לא יציבו חיילים ברצועה: "חיילים טורקים וקטאריים לא יהיו ברצועה. יש לנו ויכוח על מועצת היועצים שתלווה את התהליכים בעזה".

המאבק בפשיעה בנגב ובחברה הערבית

נתניהו הציג את המאבק בפשיעה כמאבק לאומי-ביטחוני ולא כבעיה אזרחית בלבד. לדבריו, ארגוני הפשיעה הפועלים בנגב וביישובים הערביים פוגעים בריבונות המדינה לא פחות מארגוני טרור: "ארגוני הפשיעה הם ארגוני טרור לכל דבר – הם יורים, מאיימים, שורפים וגובים דמי חסות. מדינת ישראל לא תיכנע להם".

ראש הממשלה הדגיש כי הממשלה פועלת לריכוז מאמץ חסר תקדים, תוך שילוב משטרה, שב"כ, פרקליטות וגורמי אכיפה כלכליים, במטרה "לייבש את מקורות הכוח והכסף" של ארגוני הפשיעה.

סיור הביטחון בנגב

נתניהו התייחס לסיור ביטחוני רחב היקף שקיים בנגב, וטען כי מדובר בצעד תקדימי: "זהו סיור ראשון מסוגו מאז הקמת המדינה, שבו ריכזתי את כל גורמי הביטחון סביב שולחן אחד כדי להתמודד עם אובדן המשילות".

לדבריו, המהלך נועד לשנות תפיסה – מעבר מטיפול נקודתי לאסטרטגיה כוללת, ארוכת טווח, שמטרתה החזרת הביטחון האישי לאזרחים.

אסון הפעוטון בירושלים

ראש הממשלה התייחס גם לאירוע הקשה בירושלים, שבו נפטרו שני תינוקות בפעוטון. נתניהו שמר על טון ממלכתי וזהיר, והדגיש כי החקירה בעיצומה: "נסיבות האירוע נבדקות. כולנו משתתפים בצער המשפחות, ולא נקדים מסקנות".

מתקפה על הייעוץ המשפטי

נתניהו חזר על קו ביקורתי מוכר כלפי מערכת הייעוץ המשפטי לממשלה, אך בניסוח חריף מהרגיל: "הייעוץ המשפטי חוסם כל דבר – ביטחוני, אזרחי, משילותי".