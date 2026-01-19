מערכת הביטחון התריעה בפני הדרג המדיני, כי חמאס מתעודד מהקריאות למעבר לשלב ב' ומתכונן למתקפה על חיילי צה"ל

מערכת הביטחון התריעה בפני הדרג המדיני בימים האחרונים שיש עלייה במוטיבציה של חמאס בעזה ובתעוזה של ארגון הטרור לשקם את עצמו ולתכנן מתקפה נגד חיילי צה"ל בקו הצהוב, כך דיווח ירון אברהם.

על פי הדיווח, בכירים במערכת הביטחון טענו: "הודעת טראמפ על המעבר לשלב השני, הקמת מועצת השלום, המועצה המבצעת וממשלת הטכנוקרטיים מתקבלת בברכה על ידי חמאס ויש לזה סיבה. חמאס שואף לייצר מודל חיזבאללה גם בעזה, עם ממשלה שהיא יצור חי מוחלש.

הם לא מתכוונים לוותר על הנשק ויעשו הכל כדי למשוך זמן ולייאש את כולם, בו בזמן שהשיקום יחל בפועל. ההכנסה של טורקיה וקטר למועצה המבצעת נוטעת בו תקווה לטווח הארוך ותעוזה לטווח הקצר. היא עלולה בתהליך הדרגתי למוטט את ההישגים של צהל בשנתיים של מלחמה בעזה".