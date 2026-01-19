ארבעה שודדי עתיקות נתפסו "על חם" כשחפרו במערת קבורה רומית עתיקה סמוך לחיטין – מקום מושבו של ריש לקיש. החשודים טענו: "יצאנו לצוד דורבנים ולקטוף פטריות"

שודדי עתיקות: ארבעה חשודים נעצרו במבצע משותף של רשות העתיקות ומג"ב גליל תחתון בעת שחפרו במערת קבורה מהתקופה הרומית בשטח עתיקות ליד חיטין, סמוך לטבריה. הנזק הכבד שגרמו למערה ולשרידים הארכיאולוגיים מדגיש את הפגיעה הבלתי הפיכה באתרי מורשת יהודית עתיקה.

נתפסו בתוך המערה

אתמול (א') בשעות אחר הצהריים נתפסה חולייה של ארבעה שודדי עתיקות "על חם" כשהם חופרים בתוך מערת קבורה עתיקה מהתקופה הרומית, בשולי בקעת ארבל, סמוך לאתר נבי שועיב/חיטין.

מפקחי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות ומשמר הגבול גליל תחתון פעלו במשותף, עצרו את החשודים והעבירו אותם לחקירה בתחנת משטרת טבריה.

בחקירתם טענו החשודים כי הגיעו למקום "לצוד דורבנים ולקטוף פטריות", אך הודו כי עשו שימוש בכלי חפירה בתוך מערת הקבורה עצמה. במהלך הפעילות הבלתי חוקית נגרם נזק כבד למערה ולשרידים הארכיאולוגיים שבתוכה.

חיטין – עיירה תלמודית בעלת חשיבות היסטורית

אזור חיטין מוכר כמכלול ארכיאולוגי בעל חשיבות רבה. ממזרח ליישוב שכנה בתקופה הרומית והביזנטית העיירה התלמודית חיטיא – יישוב יהודי גדול במאה ה-3 לספירה. העיירה נזכרת במקורות חז"ל כמקום מושבו של רבי יעקב איש כפר חטייא, וכן כמקום מגוריו של ריש לקיש, מגדולי האמוראים בארץ ישראל.

על פי שמה של העיירה, סביר כי תושביה עסקו בעיקר בגידול חיטה. האתרים באזור נסקרו בעבר על ידי פרופ' עוזי ליבנר מהאוניברסיטה העברית, ובמהלך הסקרים התגלו כלי חרס מהתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית.

"הלב נחמץ לראות את ההרס"

ניר דיסטלפלד, מפקח היחידה למניעת שוד של רשות העתיקות בצפון, מסר: "כל פגיעה באתר עתיקות היא פגיעה ישירה ביכולת שלנו ללמוד את העבר ולהעביר אותו לדורות הבאים. מערות קבורה ואתרים קדומים הם מקורות ידע חד-פעמיים, והלב נחמץ לראות את ההרס שנעשה בעבור בצע כסף. האחריות לשמירה על המורשת הארכיאולוגית מוטלת על כולנו, ורשות העתיקות פועלת בנחישות, יחד עם גורמי האכיפה, כדי להגן על נכסי התרבות של הציבור ולהעמיד לדין את האשמים".

גם שר המורשת, הרב עמיחי אליהו, התייחס לאירוע: "אזור חיטין מוכר מן המקורות ומן המחקר כמקום שבו התקיימו חיים יהודיים לאורך דורות. כאשר אתרים כאלה נפגעים – ועוד בזדון – נפגעת הזכות שלנו לשמור על העדות החומרית לקיומה של המורשת היהודית כאן. זו פגיעה בזיכרון, בזהות וביכולת להעביר את סיפור המקום לדורות הבאים. משרד המורשת יוסיף לפעול, יחד עם רשות העתיקות וגורמי האכיפה, כדי להגן על אתרי המורשת ולשמרם למען הציבור כולו ולמען הדורות הבאים."

המשך ההליך המשפטי

בתום החקירה שוחררו החשודים בערבות עצמית. עם סיום הטיפול בתיק יועבר החומר ללשכה המשפטית של רשות העתיקות לצורך בחינת הגשת כתב אישום.