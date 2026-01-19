השירות המטאורולוגי מתריע מפני רוחות מזרחיות עזות שצפויות לנשב החל מיום רביעי בלילה, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף הצפוני; קיים חשש כבד מפגיעת חפצים מעופפים ונפילת עמודים

מזג האוויר הגשום נכנס להפוגה קצרה, אך הסערה הבאה כבר בפתח, והפעם היא לא תגיע עם משקעים אלא עם רוחות עוצמתיות במיוחד. השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר אזהרה חמורה לקראת ימי רביעי וחמישי, בשל רוחות מזרחיות עזות הצפויות לנשב בחלקים נרחבים מהארץ.

לפי התחזית, עיקר הפעילות תתרכז באזור צפון הארץ ובמישור החוף הצפוני. הרוחות החזקות ביותר צפויות להתחיל ביום רביעי בלילה ולהימשך עד לצהרי יום חמישי. משבי הרוח במוקדים אלו צפויים להגיע למהירות של 80 עד 90 קמ"ש, כאשר במקומות מסוימים הם אף עשויים להתקרב למהירות חריגה של כ-100 קמ"ש.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . רוחות בכנרת צילום- אייל כהן, איגוד ערים כינרת

בשירות המטאורולוגי מדגישים כי מדובר במזג אוויר מסוכן. הרוחות העזות עלולות להוביל לנפילת עצים, קריסת עמודי חשמל ותקשורת, וכן לפגיעה מעצמים וחפצים שאינם מעוגנים כראוי ועשויים לעוף ברוח. הציבור מתבקש לגלות ערנות יתרה ולאבטח חפצים רופפים במרפסות ובחצרות.

מלבד אזור הצפון, הרוחות החזקות יורגשו היטב גם בהרי המרכז ובאזור השפלה, אם כי שם הן צפויות להיות בעוצמה נמוכה יותר ביחס לצפון. בשלב זה הגשם צפוי להיעדר מהאזור, אך הרוחות המזרחיות היבשות יגרמו לתחושת קור עזה ולמזג אוויר סוער בחוץ.