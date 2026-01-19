גולש אחד כתב: "שכונת רוממה זה של אלה מנמות ולא נתגייס, גם משם יוצאים אלה שחוסמים את הכניסה לירושלים הקימו גנים פירטים ללא אישורים של הרשויות לא משלמים מיסים על העסק ואין פיקוח על התכנים וסוג המבנה ועכשיו השלטונות מטפלים בהם על חשבון שאר האזרחים כמו שמקובל".
אחר כתב בהנאה מרושעת ומחליאה: "כן ירבו, כל הדוסיאדה הזאתי שתצטמצם למינימום", "טוב לדלל ככה חרדים". גולש נוסך כתב: "לא נורא, אחד יותר, אחד פחות, לא משנה".
ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לאסון הקשה וכתב: "משתתף בצער משפחותיהם של שני הפעוטות שאיבדו את חייהם היום באסון בגן הילדים בירושלים. מאחל החלמה מהירה לתינוקות שנפצעו".
עוד הוא הוסיף: "מזועזע מהתגובות הקשות ברשתות על תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים. מוות של ילדים הוא נורא ושובר לב, אסור להכניס אותו לשום ויכוח פוליטי", דברי לפיד.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
בוטים כותבים דברים קשים. מה יש להזדעזע מבוטים? אני מתעלמת מהם. כל פעם, שנופל חייל הם מברכים ומקללים אותו. זה מזעזע! צריך שמנהלי האתרים ימחקו את התגובות האלו. להתייחס לבוטים כאילו הם...
בוטים כותבים דברים קשים. מה יש להזדעזע מבוטים? אני מתעלמת מהם. כל פעם, שנופל חייל הם מברכים ומקללים אותו. זה מזעזע! צריך שמנהלי האתרים ימחקו את התגובות האלו. להתייחס לבוטים כאילו הם גולשים אמיתיים זו איוולת ושת"פ מלא עם הבוטים. אולי המוסד או השב"כ יכולים לעשות מאמצים לחסום אותם. 75% מה traffic הם בוטים וחלקם מרושעים ביותר, זאת המציאות.המשך 17:28 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טל
תגובות מחליאות וצפויות, למרבה הצער. באקלים תקשורתי (שסרוגים שותף נלהב לו) של הסתה ושנאה יומיומית לחרדים ולתורתם, זה כמעט מתבקש.17:27 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח טוב
מה להתייחס בצורה רצינית לתגובות??? אולי זה לא משלנו ורוצה לסכסך בנינו כנראה בן זנונים דלא טוב לו18:24 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בוטים כותבים דברים קשים. מה יש להזדעזע מבוטים? אני מתעלמת מהם. כל פעם, שנופל חייל הם מברכים ומקללים אותו. זה מזעזע! צריך שמנהלי האתרים ימחקו את התגובות האלו. להתייחס לבוטים כאילו הם...
בוטים כותבים דברים קשים. מה יש להזדעזע מבוטים? אני מתעלמת מהם. כל פעם, שנופל חייל הם מברכים ומקללים אותו. זה מזעזע! צריך שמנהלי האתרים ימחקו את התגובות האלו. להתייחס לבוטים כאילו הם גולשים אמיתיים זו איוולת ושת"פ מלא עם הבוטים. אולי המוסד או השב"כ יכולים לעשות מאמצים לחסום אותם. 75% מה traffic הם בוטים וחלקם מרושעים ביותר, זאת המציאות.המשך 17:28 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טל
תגובות מחליאות וצפויות, למרבה הצער. באקלים תקשורתי (שסרוגים שותף נלהב לו) של הסתה ושנאה יומיומית לחרדים ולתורתם, זה כמעט מתבקש.17:27 19.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר