גולש אחד כתב: "שכונת רוממה זה של אלה מנמות ולא נתגייס, גם משם יוצאים אלה שחוסמים את הכניסה לירושלים הקימו גנים פירטים ללא אישורים של הרשויות לא משלמים מיסים על העסק ואין פיקוח על התכנים וסוג המבנה ועכשיו השלטונות מטפלים בהם על חשבון שאר האזרחים כמו שמקובל".

אחר כתב בהנאה מרושעת ומחליאה: "כן ירבו, כל הדוסיאדה הזאתי שתצטמצם למינימום", "טוב לדלל ככה חרדים". גולש נוסך כתב: "לא נורא, אחד יותר, אחד פחות, לא משנה".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לאסון הקשה וכתב: "משתתף בצער משפחותיהם של שני הפעוטות שאיבדו את חייהם היום באסון בגן הילדים בירושלים. מאחל החלמה מהירה לתינוקות שנפצעו".

עוד הוא הוסיף: "מזועזע מהתגובות הקשות ברשתות על תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים. מוות של ילדים הוא נורא ושובר לב, אסור להכניס אותו לשום ויכוח פוליטי", דברי לפיד.